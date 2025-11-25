Fashion Notes – Decembrie 2025

Foto credit: adidas

Adistar Control 5 – Originalul Reimaginat

Cu un design ce unește performanța anilor 2000 cu energia străzii de azi, Adistar Control 5 transformă tehnologia în declarație de stil. Liniile fluide, accentele metalice și proporțiile moderne definesc o siluetă care nu urmează trend-urile, ci le inspiră. Confortul devine estetică, iar funcționalitatea se traduce prin atitudine, pentru cei care trăiesc autentic și aleg claritatea în mijlocul ritmului urban. Descoperă noul Adistar Control 5 pe www.adidas.ro și în magazinele adidas din toată țara.

Rafinament urban pentru iarna 2025

În selecția Modivo pentru acest sezon, piesele nu ascund silueta, ci o pun în valoare cu rafinament. Rochiile midi cu linii structurate de la Guess, costumele fluide în tonuri calde de alb-gălbui de la Tommy Hilfiger, paltoanele sartoriale semnate Weekend MaxMara și tricotajele fine în nuanțe cremoase de la Calvin Klein definesc o eleganță relaxată, dar sigură pe sine. Descoperă întreaga selecție pe www.modivo.ro.

Căldura eleganței italiene

Iarna aceasta capătă strălucire prin texturi moi, linii rafinate și culori care dau energie oricărei zile. Colecția Motivi celebrează feminitatea modernă prin croieli fluide, detalii sofisticate și acel farmec italian inconfundabil care transformă eleganța în stare de spirit. Fie că alegi o rochie lejeră, un palton cu linie curată sau un tricot fin, fiecare piesă aduce un strop de căldură și rafinament în garderoba de sezon. Descoperă selecția pe www.motivi.com.

Naturalețea confortului: Wendy Slipper, noul must-have al sezonului

Sărbătorile aduc un nou simbol al confortului șic: HeyDude Wendy Slipper, preferații lui Sydney Sweeney, îmbină relaxarea cu un rafinament subtil. Cu o siluetă ușor retro, texturi moi și tonuri calde, de la roz prăfuit la verde salvie și bej untos, acești papuci transformă confortul de acasă într-un gest de stil. Perfecți pentru dimineți lente sau seri cozy, și un cadou ideal pentru sezon, Wendy Slipper redefinesc ideea de confort. Descoperă colecția pe www.heydude.ro.

