Fashion Notes – Decembrie 2025

Accesorii hot, piese statement, colecții ingenioase și lansări anticipate: am strâns pentru tine știrile momentului.

  Actualizat 30.11.2025, 21:22
Fashion Notes – Decembrie 2025

Foto credit: adidas

Adistar Control 5 – Originalul Reimaginat

Cu un design ce unește performanța anilor 2000 cu energia străzii de azi, Adistar Control 5 transformă tehnologia în declarație de stil. Liniile fluide, accentele metalice și proporțiile moderne definesc o siluetă care nu urmează trend-urile, ci le inspiră. Confortul devine estetică, iar funcționalitatea se traduce prin atitudine, pentru cei care trăiesc autentic și aleg claritatea în mijlocul ritmului urban. Descoperă noul Adistar Control 5 pe www.adidas.ro și în magazinele adidas din toată țara.

Foto credit: Modivo

Rafinament urban pentru iarna 2025

În selecția Modivo pentru acest sezon, piesele nu ascund silueta, ci o pun în valoare cu rafinament. Rochiile midi cu linii structurate de la Guess, costumele fluide în tonuri calde de alb-gălbui de la Tommy Hilfiger, paltoanele sartoriale semnate Weekend MaxMara și tricotajele fine în nuanțe cremoase de la Calvin Klein definesc o eleganță relaxată, dar sigură pe sine. Descoperă întreaga selecție pe www.modivo.ro.

Foto credit: Motivi

Căldura eleganței italiene

Iarna aceasta capătă strălucire prin texturi moi, linii rafinate și culori care dau energie oricărei zile. Colecția Motivi celebrează feminitatea modernă prin croieli fluide, detalii sofisticate și acel farmec italian inconfundabil care transformă eleganța în stare de spirit. Fie că alegi o rochie lejeră, un palton cu linie curată sau un tricot fin, fiecare piesă aduce un strop de căldură și rafinament în garderoba de sezon. Descoperă selecția pe www.motivi.com.

Foto credit: HeyDude

Naturalețea confortului: Wendy Slipper, noul must-have al sezonului

Sărbătorile aduc un nou simbol al confortului șic: HeyDude Wendy Slipper, preferații lui Sydney Sweeney, îmbină relaxarea cu un rafinament subtil. Cu o siluetă ușor retro, texturi moi și tonuri calde, de la roz prăfuit la verde salvie și bej untos, acești papuci transformă confortul de acasă într-un gest de stil. Perfecți pentru dimineți lente sau seri cozy, și un cadou ideal pentru sezon, Wendy Slipper redefinesc ideea de confort. Descoperă colecția pe www.heydude.ro.

Complimentele care (ne) formează (personalitatea): de ce unele cuvinte ne construiesc, iar altele ne lipsesc toată viața
Complimentele care (ne) formează (personalitatea): de ce unele cuvinte ne construiesc, iar altele ne lipsesc toată viața
Complimentele care ne construiesc – o conversație despre ceea ce rămâne, mult după ce lumina se stinge
Complimentele care ne construiesc – o conversație despre ceea ce rămâne, mult după ce lumina se stinge
Iarnă de poveste în Schladming-Dachstein
Iarnă de poveste în Schladming-Dachstein
Cele mai comune 10 întrebări pe care le au oamenii când vine vorba de hotele încorporabile
Cele mai comune 10 întrebări pe care le au oamenii când vine vorba de hotele încorporabile
Invitație la teatru: HEDDA GABLER, în regia lui Thomas Ostermeier, la TNB pe 5 decembrie
Invitație la teatru: HEDDA GABLER, în regia lui Thomas Ostermeier, la TNB pe 5 decembrie
Cum obții autorizațiile și avizele de mediu necesare unei companii?
Cum obții autorizațiile și avizele de mediu necesare unei companii?
Dă formă viselor tale și ai parte de soluții de îngrijire personalizată a pielii și trupului, ce îmbină estetica și știința
Dă formă viselor tale și ai parte de soluții de îngrijire personalizată a pielii și trupului, ce îmbină estetica și știința
Advertorial

BIGOTTI transformă emoția Generației de Suflet într-o declarație de stil: colecția care îmbină eleganța cu spiritul național
BIGOTTI transformă emoția Generației de Suflet într-o declarație de stil: colecția care îmbină eleganța cu spiritul național
Advertorial

Într-un moment în care moda nu mai vorbește doar despre tendințe, ci despre identitate și apartenență, Bigotti lansează o colecție care reușește să îmbine estetica premium cu o emoție colectivă profundă.

„Complimentul pe care nu l-am auzit niciodată" - O campanie Dove x ELLE  despre complimente care construiesc, nu compară
„Complimentul pe care nu l-am auzit niciodată” - O campanie Dove x ELLE  despre complimente care construiesc, nu compară
Advertorial

Nu am crescut într-o cultură care să ne învețe să acceptăm complimente. Am crescut într-una care ne-a învățat să ne scuzăm. 

Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

