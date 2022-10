Ești mai puternică decât crezi. De vorbă cu Eea Ikeda

Denisa Sima, Corina Băcanu, Mirela Retegan, Dana Rogoz, Eea Ikeda si Ina Țăranu-Hofnăr sunt protagonistele campaniei #cuMamaLaMamo, o inițiativă lansată de Rețeaua de Sănătate Regina Maria, ce ne pune în fața unei realități sumbre, dar pe care nu o putem ignora. Cancerul de sân este una din principalele cauze de mortalitate în rândul femeilor din România. Doar în 2020 a reprezentat a treia cea mai întâlnită formă de cancer la femei, cu peste 12.000 de noi cazuri. Tot în anul 2020, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Sănătate Publică, peste 4.000 de femei și-au pierdut viața din cauza cancerului de sân. Fiindcă de-a lungul timpului am avut șansa să cunosc mai multe femei care au trecut prin această experiență, aș vrea să subliniez un lucru esențial pe care l-am învățat de la ele. Nu poți să previi apariția cancerului, dar îl poți descoperi la timp! Iar pentru asta există controale, vizite regulate la medic, ecografii, mamografii. Misiunea campaniei este de a aduce în discuție aceste investigații și în rândul mamelor noastre, care, din diverse motive, au fost private de asemenea discuții. Însă noi putem schimba asta! E rândul nostru să le oferim acele conversații care ne-au lipsit în adolescență. E rândul nostru să le purtăm de grijă. E rândul nostru să le arătăm dragoste. Iar asta uneori se poate traduce prin a le fi alături la prima mamografie din viața lor.

Eea Ikeda îmi povestește că deși nu a avut o conversație cu mama sa pe această temă în adolescență, situația s-a schimbat în ultimii ani.

„Nu am avut o discuție cu mama în adolescență despre problemele de sănătate femeiești sau despre controalele necesare. Cred că ne-ar fi ajutat pe amândouă. În schimb, am avut această conversație recent. Am vorbit deschis despre investigațiile pe care ar trebui să le facem și importanța prevenției. Nu mergem la doctor pentru că avem o problemă, ci mergem la doctor pentru a preveni acea problemă sau pentru a o descoperi într-o fază incipientă. Deși sunt fericită că am reușit s-o conving să meargă pentru a-și face investigațiile anuale, încă nu am convins-o să își facă și o mamografie. Sper că o va face în viitorul apropiat'.

În plus, e ferm convinsă că „nu mai putem trata acest subiect ca pe unul tabu. Mersul la doctor este o normalitate, nu doar o necesitate. O facem pentru noi, pentru cei dragi din jurul nostru și pentru că vrem să știm că suntem bine. Este important să punem accent pe prevenție și să nu uităm că, depistat precoce, cancerul mamar poate fi tratat! De ce să trăim cu mie nu mi se poate întâmpla și cu o teamă constantă? Ar trebui să conștientizăm că sănătatea sânilor este deosebit de importantă, indiferent de vârstă'.