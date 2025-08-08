Ești la Untold? Nu rata standul Pesto Barilla pentru o experiență cu adevărat savuroasă!

Festivalul Untold nu înseamnă doar spectacole de pe mainstage, ci și momente intense în fiecare colț al locației. Anul acesta, Pesto Barilla, sosurile născute din pasiunea pentru ingrediente și rețete italiene, te invită să îți încânți simțurile la standul său special, care îmbină gustul autentic cu muzica și interacțiunea creativă pentru un vibe pe care cu siguranță nu-l vei uita!

Cei de la Pesto Barilla vin cu preparate delicioase, gătite cu sosurile lor renumite, servite într-o manieră deosebită direct din roți imense de parmigiano reggiano. O adevărată demonstrație de autenticitate și spectacol culinar care atrage toate privirile.

Atmosfera de festival este completată de show-uri live de gătit împreună cu celebrul Chef Michael Passarelli! Vei putea vedea cât de versatili sunt cei de la Pesto Barilla și cât de ușor poți recrea acasă rețete extraordinare. Se știe, serile continuă cu DJ set-uri energizante care amplifică ritmul și conectează cultura gastronomică cu voia bună tipică festivalului.

Nu rata activările inovative! „Tune ‘n Touch Table” îți oferă șansa de a explora aromele pesto-ului într-un mod creativ, iar „Pesto Beats” te provoacă să creezi mixuri muzicale pe un DJ pad unic, folosind sample-uri gastronomice.

Descoperă un univers al gustului și sunetului care se completează perfect la standul Pesto Barilla și trăiește povestea pe care și tu o vei spune mai departe după ce luminile scenei se sting. Te așteptăm să te bucuri de experiența completă Pesto Barilla la Untold!

