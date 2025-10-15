Energie curată, pentru stilul tău

Pentru a-ți aminti zilnic de importanța alegerilor conștiente pentru un viitor mai bun, PPC, alături de designerul vestimentar Pif Stephano și de Remesh, îți propune în această toamnă un accesoriu-simbol, realizat din materiale publicitare reutilizate.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
VEZI FOTO
POZA 1 / 5

Într-un context în care transformările climatice nu mai pot fi ignorate, fiecare gest contează. Alegerea brand-urilor etice de fashion, a produselor de beauty organice sau a energiei din surse regenerabile, mai mult decât o tendință, este o necesitate concretă. Respectul pentru resurse și comunități reprezintă deja un nou cod de lifestyle, construit din acele mici alegeri personale prin care devii un pic mai erou în fiecare zi.

Un memento pentru schimbare

PPC te invită să porți în această toamnă un accesoriu cu mesaj, gândit în colaborare cu tânărul designer vestimentar Pif Stephano (Ionuț Piscureanu), pentru care moda reprezintă un statement social și ale cărui creații sunt inspirate din societatea contemporană, Broșa-manifest este inspirată de forma unei moriști de vânt, văzută ca simbol al energiei eoliene, fiind realizată din panourile publicitare ale brand-ului PPC, reinterpretate și transformare în obiect de design de către echipa Remesh a Asociației Ateliere fără Frontiere, cunoscută pentru modul creativ în care reinventează materiale publicitare recuperate. Confecționat manual de persoane provenite din medii vulnerabile, în special femei cărora Remesh le oferă de aproape 15 ani o șansă reală la incluziune și la independență financiară, accesoriul poartă amprenta solidarității și a atenției față de comunitate, iar fiecare item este unic și ușor de adaptat ținutelor noului sezon. Fie că alegi să o porți pe un sacou structurat sau pe un trench clasic, broșa va transmite celor din jur un mesaj discret despre importanța energiei curate și a micilor alegeri prin care îți construiești constant stilul în acord cu mediul și propriile valori.

Energia care inspiră un viitor mai bun

Tranziția către energie curată este și o oportunitate de redefinire a stilului de viață. Vedem cum locuințele moderne integrează azi panouri solare, sisteme de iluminat eficiente și soluții inteligente de stocare, transformându-se în spații cu adevărat sustenabile. Iar broșa propusă este concepută și pentru a-ți afirma apartenența la această schimbare, prin gesturi mici, dar pline de semnificație, pentru o lume mai bună.

Fiindcă dincolo de cifre și de investiții, PPC propune un viitor în care energia verde devine alegerea firească. Un viitor în care frumusețea naturii este protejată, comunitățile sunt sprijinite, iar resursele planetei sunt folosite cu grijă, atunci când nu sunt inepuizabile. Acceptă provocarea și ia parte la schimbare, în stilul tău!

Explicații foto:

  1. Portofoliul PPC Renewables include parcuri eoliene și fotovoltaice, precum și amenajări hidro, aflate în diverse regiuni din țară. Aici, parcul eolian Sfânta Elena, din Caraș-Severin. https://www.ppcenergy.ro/ppc-renewables/
  • Știai că aproape jumătate din energia produsă azi în Uniunea Europeană provine din surse regenerabile? PPC Renewables – compania de energie verde, parte a Grupului PPC – este cel mai mare producător local de energie regenerabilă (eoliană, solară și hidro). În plus, proiectele companiei susțin comunități, creează locuri de muncă și oferă șansa unei dezvoltări durabile.

Fotografii de prezentare a portofoliului: PPC

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum

Recomandari
Cum construiești un look oversized feminin corect
Advertorial
Cum construiești un look oversized feminin corect
Evoluția pantofilor sport – cum a devenit New Balance 9060 un element de bază în streetwear?
Advertorial
Evoluția pantofilor sport – cum a devenit New Balance 9060 un element de bază în streetwear?
Bucătăria franceză și noua direcție Bistro Patio
Advertorial
Bucătăria franceză și noua direcție Bistro Patio
TNB invitat în Polonia cu spectacolul-eveniment „Mary Stuart”, regizat de Andrei Șerban
Advertorial
TNB invitat în Polonia cu spectacolul-eveniment „Mary Stuart”, regizat de Andrei Șerban
THIAMIDOL®: Soluția inovatoare Eucerin împotriva petelor pigmentare
Advertorial
THIAMIDOL®: Soluția inovatoare Eucerin împotriva petelor pigmentare
Tenorul ŞTEFAN von KORCH aduce VALSURI CELEBRE pe 15 octombrie la Sala Dalles în stagiunea Musical Extravaganza
Advertorial
Tenorul ŞTEFAN von KORCH aduce VALSURI CELEBRE pe 15 octombrie la Sala Dalles în stagiunea Musical Extravaganza
Libertatea
Oana Roman, atacată de Calina și Catinca: „Am primit cam aceeași educație pe care a primit-o și doamna”
Oana Roman, atacată de Calina și Catinca: „Am primit cam aceeași educație pe care a primit-o și doamna”
Reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă: „Mă aștept să primesc actele de divorț”. Bianca l-a părăsit
Reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă: „Mă aștept să primesc actele de divorț”. Bianca l-a părăsit
Cum a apărut Meghan Markle alături de prințul Harry la un eveniment. Moment stânjenitor pe covorul roșu
Cum a apărut Meghan Markle alături de prințul Harry la un eveniment. Moment stânjenitor pe covorul roșu
Ce salarii primesc cameramanii de la Asia Express. Banii pe care Antena 1 îi plătește nu sunt deloc puțini
Ce salarii primesc cameramanii de la Asia Express. Banii pe care Antena 1 îi plătește nu sunt deloc puțini
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Au plecat separat de la Insula Iubirii și au divorțat după aceea. Ce spun Cristina și Andrei Rotaru despre căsătorie acum
Au plecat separat de la Insula Iubirii și au divorțat după aceea. Ce spun Cristina și Andrei Rotaru despre căsătorie acum
Cum arată acum fetița din reclama la salam Săsesc. Micuța a fost îndrăgită de o țară întreagă. Cu ce se ocupă Luiza Lucuța
Cum arată acum fetița din reclama la salam Săsesc. Micuța a fost îndrăgită de o țară întreagă. Cu ce se ocupă Luiza Lucuța
Cristina Pucean a renunțat complet la blond! Cum arată cu noul look: „Fata asta e frumoasă cu toate culorile!”
Cristina Pucean a renunțat complet la blond! Cum arată cu noul look: „Fata asta e frumoasă cu toate culorile!”
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Unica.ro
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe... aplicația Tinder
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe... aplicația Tinder
„Iubirea și adevărul nu se sting”. Răsturnare de situație în scandalul dintre Alin Oprea și fosta soție. Ce s-a aflat acum, la 5 ani de la divorț
„Iubirea și adevărul nu se sting”. Răsturnare de situație în scandalul dintre Alin Oprea și fosta soție. Ce s-a aflat acum, la 5 ani de la divorț
Acasă la Smiley și la Gina Pistol. Cum arată la interior vila în care își cresc fetița și își găsesc refugiul. Are 130 mp, 5 camere și o mansardă ca-n povești / FOTO
Acasă la Smiley și la Gina Pistol. Cum arată la interior vila în care își cresc fetița și își găsesc refugiul. Are 130 mp, 5 camere și o mansardă ca-n povești / FOTO
catine.ro
Persoanele născute în aceste zile au cele mai mari șanse să rămână singure. Ce arată astrele
Persoanele născute în aceste zile au cele mai mari șanse să rămână singure. Ce arată astrele
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii
Antrenamentele de dimineață vs. antrenamentele de seară. Care sunt mai eficiente pentru un somn odihnitor și energie
Antrenamentele de dimineață vs. antrenamentele de seară. Care sunt mai eficiente pentru un somn odihnitor și energie
Mai multe din advertorial
Notino redefinește standardul de skincare în România: Descoperă gama ultra premium La Prairie
Notino redefinește standardul de skincare în România: Descoperă gama ultra premium La Prairie
Advertorial

La Prairie a transformat caviarul din delicatesă în ingredient-bijuterie pentru piele. Prin Notino, acest standard ultra premium devine accesibil în România, deschizând ușa către o rutină care îmbină terapia celulară cu luxul tactil și promite să rescrie definiția îngrijirii anti-age.

+ Mai multe
Crocs Cozzzy Collection – confort absolut, stil inconfundabil
Crocs Cozzzy Collection – confort absolut, stil inconfundabil
Advertorial

+ Mai multe
Destinații de vacanță frecventate de români și aeroporturile unde se pierd cele mai multe bagaje + ce poți face pentru a te proteja
Destinații de vacanță frecventate de români și aeroporturile unde se pierd cele mai multe bagaje + ce poți face pentru a te proteja
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC