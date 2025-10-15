Energie curată, pentru stilul tău

Într-un context în care transformările climatice nu mai pot fi ignorate, fiecare gest contează. Alegerea brand-urilor etice de fashion, a produselor de beauty organice sau a energiei din surse regenerabile, mai mult decât o tendință, este o necesitate concretă. Respectul pentru resurse și comunități reprezintă deja un nou cod de lifestyle, construit din acele mici alegeri personale prin care devii un pic mai erou în fiecare zi.

Un memento pentru schimbare

PPC te invită să porți în această toamnă un accesoriu cu mesaj, gândit în colaborare cu tânărul designer vestimentar Pif Stephano (Ionuț Piscureanu), pentru care moda reprezintă un statement social și ale cărui creații sunt inspirate din societatea contemporană, Broșa-manifest este inspirată de forma unei moriști de vânt, văzută ca simbol al energiei eoliene, fiind realizată din panourile publicitare ale brand-ului PPC, reinterpretate și transformare în obiect de design de către echipa Remesh a Asociației Ateliere fără Frontiere, cunoscută pentru modul creativ în care reinventează materiale publicitare recuperate. Confecționat manual de persoane provenite din medii vulnerabile, în special femei cărora Remesh le oferă de aproape 15 ani o șansă reală la incluziune și la independență financiară, accesoriul poartă amprenta solidarității și a atenției față de comunitate, iar fiecare item este unic și ușor de adaptat ținutelor noului sezon. Fie că alegi să o porți pe un sacou structurat sau pe un trench clasic, broșa va transmite celor din jur un mesaj discret despre importanța energiei curate și a micilor alegeri prin care îți construiești constant stilul în acord cu mediul și propriile valori.

Energia care inspiră un viitor mai bun

Tranziția către energie curată este și o oportunitate de redefinire a stilului de viață. Vedem cum locuințele moderne integrează azi panouri solare, sisteme de iluminat eficiente și soluții inteligente de stocare, transformându-se în spații cu adevărat sustenabile. Iar broșa propusă este concepută și pentru a-ți afirma apartenența la această schimbare, prin gesturi mici, dar pline de semnificație, pentru o lume mai bună.

Fiindcă dincolo de cifre și de investiții, PPC propune un viitor în care energia verde devine alegerea firească. Un viitor în care frumusețea naturii este protejată, comunitățile sunt sprijinite, iar resursele planetei sunt folosite cu grijă, atunci când nu sunt inepuizabile. Acceptă provocarea și ia parte la schimbare, în stilul tău!

Explicații foto:

Portofoliul PPC Renewables include parcuri eoliene și fotovoltaice, precum și amenajări hidro, aflate în diverse regiuni din țară. Aici, parcul eolian Sfânta Elena, din Caraș-Severin. https://www.ppcenergy.ro/ppc-renewables/

Știai că aproape jumătate din energia produsă azi în Uniunea Europeană provine din surse regenerabile? PPC Renewables – compania de energie verde, parte a Grupului PPC – este cel mai mare producător local de energie regenerabilă (eoliană, solară și hidro). În plus, proiectele companiei susțin comunități, creează locuri de muncă și oferă șansa unei dezvoltări durabile.

Fotografii de prezentare a portofoliului: PPC

