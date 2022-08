Din dragoste față de natură

4F este un brand deja cunoscut nu numai pentru piesele sale sport de cea mai bună calitate, care rezistă mult în timp, ci și pentru atenția sporită pe care o acordă mediului. Noua colecție nu face excepție, piesele sale, în nuanțe ce se găsesc în natură, fiind create din bumbac organic și materiale reciclate. Together we play for the planet. Lets play fair.

Sânziana Negru, @sanziananegru, creatoare de conținut

„Am descoperit 4F acum patru ani și mă bucur să văd că piese cumpărate din prima colecție rezistă bine în timp.

Am întotdeauna sustenabilitatea in the back of my mind și, deși nu pot ține cont de acest aspect întotdeauna, am redus mult ‘consumul lunar de haine. Conexiunea cu natura îmi dă putere, un exemplu fiind cele 10 minute petrecute dimineața în soare, bând un pahar cu apă și fiind prezentă în momentul respectiv. Nu cunosc legătură mai puternică decât aceea a omului cu natura, atunci când e în armonie cu ea. Iar asta te încarcă și te inspiră să faci multe lucruri de-a lungul unei zile.

Alexandra Boca,@thefashioncreed, creatoare de conținut

„În ultimul timp a devenit din ce în ce mai important pentru mine ca brand-urile pe care le port să ia în considerare grija față de mediul înconjurător. Acum prefer să am haine mai puține dar calitative și create în condiții etice, iar 4F m-a încântat cu noua sa colecție care îmbină exact ceea ce îmi doream – stilul și sustenabilitatea. Familia este principala mea sursă de putere, dar și

faptul că am lucrat mult la propria dezvoltare personală cu ajutorul sportului, unei alimentații echilibrate și a unei atitudini pozitive, care mi-au dat multă încredere și zâmbete!

Sandra Bendre, @sandrabendre, creatoare de conținut

„Mă bucură nespus atunci când în garderoba mea, și nu numai, se întâlnesc stilul și sustenabilitatea, iar 4F îmbină perfect designul cool și cromatica fresh și naturală a colecțiilor cu grija și atenția orientate către natură și

planetă. În ultimul an stilul mi s-a schimbat considerabil, prefer acum

piesele minimaliste, din materiale naturale sau cât mai prietenoase cu mediul înconjurător, iar 4F oferă exact asta în piese pe care le pot purta fără grijă atunci când fac sport, o parte esențială a rutinei mele zilnice care mă activează și mă umple cu energie pozitivă pentru întreaga zi.

fotografii: Ștefan Dani

realizatoare: Daria Georgescu