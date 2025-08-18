De la soarele din Mallorca la farmecul Coastei de Azur: Un circuit de vis prin Lombardia, Franța și Spania

Imaginează-ți o vacanță în care te trezești cu sunetul valurilor Mediteranei, explorezi sate italiene pitorești, te plimbi pe falezele Coastei de Azur și savurezi tapas la o terasă însorită din Mallorca. Sună bine? Atunci trebuie să descoperi acest circuit spectaculos: de la soarele Mallorcăi, prin farmecul Lombardiei, până pe Coasta de Azur.

Este genul de experiență care combină relaxarea, cultura, gastronomia și peisajele superbe într-o singură aventură memorabilă. Hai cu noi într-o călătorie care îți va umple inima de bucurie și galeria telefonului de poze!

Prima oprire – Mallorca – Insula soarelui și a culorilor

Mallorca nu mai are nevoie de prezentări. Este una dintre cele mai iubite insule ale Europei – și pe bună dreptate! De cum ajungi aici, te întâmpină ape turcoaz, plaje cu nisip fin și sate tradiționale ascunse printre dealuri stâncoase.

Palma de Mallorca, capitala insulei, este un amestec fermecător de vechi și nou. Poți explora Catedrala La Seu – o bijuterie arhitecturală gotică, apoi să te pierzi pe străduțele înguste din centrul vechi, savurând o ensaimada proaspătă și o cafea spaniolă tare.

Nu rata un tur în nordul insulei, în zona Serra de Tramuntana, unde peisajele montane se îmbină cu marea într-un mod pur și simplu spectaculos. Orașele Valldemossa și Sóller sunt ca niște povești cu ziduri de piatră, flori la ferestre și ritmuri lente. Mallorca e despre trăit încet, dar cu poftă.

Lombardia – Eleganță italiană și natură de poveste

După ce îți încarci bateriile în Mallorca, e timpul pentru o doză de stil italian alegand circuit Lombardia. Această regiune din nordul Italiei este o comoară culturală și naturală. Milano, capitala modei, te va cuceri cu Domul impunător, Galeriile Vittorio Emanuele și vibrația cosmopolită. Dar Lombardia nu înseamnă doar Milano!

Ne continuăm aventura către Lacul Como, una dintre cele mai romantice destinații din Europa. Cu vile elegante, grădini luxuriante și ape liniștite reflectând munții din jur, Como este locul unde simți că viața capătă alt gust. O croazieră pe lac sau o plimbare prin orașele Bellagio și Varenna este exact ce-ți trebuie pentru o zi perfectă.

Iar dacă îți place combinația între natură și istorie, orașul Bergamo, cocoțat pe dealuri, te va surprinde cu farmecul medieval al centrului său vechi. Lombardia este despre rafinament italian, dar și despre liniște și autenticitate.

Coasta de Azur – Rafinament franțuzesc și priveliști de vis

După Spania și Italia, e timpul să pășim pe tărâmul rafinamentului francez. Coasta de Azur (sau Côte dAzur, cum i se spune local) este visul oricărui călător îndrăgostit de mare, artă și bun gust.

Pornim din Nisa, un oraș colorat, cu o faleză celebră – Promenade des Anglais – și o atmosferă vibrantă. De aici, explorăm bijuterii precum Èze, un sat medieval cocoțat pe stâncă, sau Monaco, regatul luxului, cu celebra sa cazinou și portul plin de iahturi.

Să nu uităm de Cannes, sinonim cu eleganța și strălucirea. Plimbarea pe Croisette, admirând vilele aristocratice și buticurile de lux, este o experiență în sine.

În Coasta de Azur totul e sofisticat, dar în același timp cald și primitor. Peisajele mediteraneene, gastronomia franțuzească și lumina specială a locului – toate contribuie la acel „je ne sais quoi' care te face să te îndrăgostești iremediabil.

De ce să alegi acest circuit?

Diversitate incredibilă în doar câteva zile – Plaje, munți, orașe, sate, cultură, gastronomie. Totul într-o singură vacanță!

Trei țări spectaculoase – Spania, Italia și Franța – fiecare cu personalitatea ei unică.

Relaxare și explorare în același timp – Nu trebuie să alegi între lenevit la soare și vizitat locuri faimoase. Le ai pe toate!

Organizare fără stres – Totul este planificat de profesioniști, tu trebuie doar să te bucuri.

Vacanța pe care ți-o vei aminti mereu

Circuitul „De la soarele Mallorcăi la farmecul Coastei de Azur' nu este doar o vacanță. Este o călătorie care îți trezește toate simțurile. Este un mix între relaxare și descoperire, între a savura clipa și a colecționa povești.

Dacă visezi la o escapadă completă, elegantă și încărcată de emoții pozitive, acest circuit este exact ce cauți. Și partea cea mai bună? Nu trebuie să alegi între circuit Spania – Mallorca, Italia sau Franța. Le ai pe toate.

Așa că… îți faci bagajele? Noi te așteptăm cu brațele deschise și cu itinerariul perfect!

Foto: Pexels

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro