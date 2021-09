CUPIO @ ELLE New Media Awards 2021

Cupio, compania 100% românească lansată în 2012 din dorința de a aduce pasionatelor de frumos de la noi produse cosmetice profesionale și alternative locale la brand-urile străine, a fost alături de ELLE New Media Awards 2021.

Petrecerea, care a celebrat creativitatea influencerilor din online, a avut drept temă și dress code conceptul New Kids on the Block și a premiat, conform votului exclusiv al publicului, acei creatori de conținut care ne inspiră din felurite domenii, de la modă și frumusețe și până la travel, food și conținut cu tematică socială.

Corner-ul Cupio creat pentru eveniment a fost un spațiu plin de culoare sub lumina reflectoarelor, o mini-scenă pe care persoanele preocupate de frumos au putut să pozeze celebrându-și propria frumusețe și ajutorul neprețuit primit, în această privință, din partea Cupio.

Deoarece Cupio și-a propus încă de la început să ofere cele mai noi și mai calitative produse cosmetice profesionale, dar și tehnici și educație în domeniu, invitații la ELLE New Media Awards au fost și recompensați cu unele dintre produsele brand-ului. În cele 20 de magazine fizice ale brand-ului românesc, dar și în magazinul online deja cunoscut, Cupio.ro, brand-ul oferă peste 10.000 de produse și 11 sub-brand-uri proprii.

Foto: ELLE