Cum să ai grijă din interior de tenul tău?

Omega+ este aliatul tău 100% vegan, pe bază de plante de la Juice Plus+

Fața ta este cea mai afectată de capriciile vremii, fiind totodată una dintre cele mai expuse zone ale corpului pe tot parcursul anului.

Sănătatea pielii tale este importantă nu doar pentru a avea un aspect îngrijit, dar și pentru că aceasta îndeplinește zilnic sarcini esențiale ale corpului, precum protejarea organismului de virusuri și bacterii.

Pe lângă o rutină de skincare adaptată nevoilor tale, e important să adopți o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos. Așadar, tu știi să îți îngrijești tenul corespunzător în zilele friguroase de iarnă? Iată cum Juice Plus+ te poate ajuta prin beneficiile aduse de cel mai nou produs natural, 100% vegan, pe bază de plante: Omega+ Blend.

Un ten radiant pentru o viață pe plus+

Inspirăm și educăm oamenii în a avea un stil de viață echilibrat și sănătos' – aceasta este deviza sub care Juice Plus+ operează de mai bine de 25 de ani în nutriție și wellbeing, regăsindu-se în aproape 30 de țări din întreaga lume. De asemenea, iarna aceasta brandul face un pas important și își mărește portofoliul de produse pe piața din România cu un supliment alimentar mult așteptat, pe bază de plante, cu multiple beneficii, care susține activ un stil de viață sănătos. Juice Plus+ Omega+ Blend este un amestec derivat din fructe și uleiuri din alge și semințe, recomandat tuturor persoanelor care doresc să își întărească imunitatea, să aibă grijă de părul, unghiile și tenul lor sau celor care vor să își completeze cu succes necesarul zilnic de nutrienți și vitamine. Astfel, Omega+ Blend este adiția perfectă în gama de produse Juice Plus+: suplimente alimentare avantajoase, de înaltă calitate, pe bază de plante și bazate pe știință.

Aliatul tău pentru un ten îngrijit, sănătos și luminos

Sezonul rece vine cu multe provocări, mai ales când este vorba despre îngrijirea tenului. Din fericire, introducerea zincului în rutina ta de zi cu zi poate face diferența! Dacă și tu te confrunți cu o piele uscată, zincul te poate ajuta cu reglarea producției de sebum pentru a o menține hidratată. Acest mineral acționează ca un antioxidant pentru a-ți proteja pielea împotriva deteriorării, dar și pentru susținerea creșterii și reparării celulelor. De asemenea, are un rol important și în producția de colagen, menținând elasticitatea și fermitatea pielii. Prin includerea zincului în rutina ta de îngrijire, pe tot parcursul sezonului rece, îi vei oferi tenului tău susținerea de care are nevoie pentru a fi cu adevărat sănătos și radiant.

100% vegane și sustenabile

Majoritatea suplimentelor alimentare Omega-3 sunt derivate din ulei de pește. Cu toate acestea, capsulele pe bază de plante Omega+ Blend sunt concepute dintr-un mix de alge (sursa originală a acizilor grași Omega-3 EPA și DHA), ulei de boabe de cătină și ulei de semințe de șofrănel. Astfel, formula nu conține deloc pește. Nu numai că este o alternativă sustenabilă la uleiul de pește, ci nici măcar nu prezintă gust sau miros de pește – amestecul Omega+ este 100% vegan, bazat pe surse originale.

DHA contribuie la menținerea funcției normale a creierului și a unei vederi sănătoase. Acizii grași EPA și DHA sprijină funcționarea normală a inimii*. De asemenea, Omega+ Blend promovează o dietă pe bază de plante și un stil de viață activ, îmbunătățind funcțiile creierului și inimii, susținând frumusețea, sprijinind acuitatea vederii și ajutând în procesul de îmbătrânire sănătoasă. Juice Plus+ a eliminat peștele și a trecut direct la alge, aceasta fiind cea mai bună sursă naturală de acizi grași Omega-3 – rapid, ușor și sustenabil.

*Efectul benefic se obține consumând zilnic 250 mg de DHA sau DHA și EPA.

Beneficii pe plus+

'Plus'-ul din amestecul Omega+ constă în introducerea zincului, vitaminei D și fitonutrienților. Aceste ingrediente contribuie mai departe la: funcționarea normală a sistemului imunitar, menținerea sănătății sistemului osos, muscular și a dinților (vitamina D), sinteza normală a ADN-ului, funcția cognitivă normală, menținerea unei bune vederi, sinteza normală a proteinelor și metabolismul normal al acizilor grași (zinc) și contribuie la sănătatea părului, pielii și unghiilor (zinc). Așadar, Juice Plus+ s-a asigurat că e mult mai simplu să ai grijă de tine!

Sănătos, delicios și hrănitor

Fiind un supliment pe bază de plante, Omega+ Blend înlocuiește mirosul și gustul de pește cu arome de șofrănel, cătină și alge. Toate produsele din această gamă includ ingrediente derivate din alimente reale și nutrienți pe bază de plante. Amestecul Omega+ este vegan, nu conține gluten și nici ingrediente modificate genetic.

Liza Pepple, Director Product Innovation Juice Plus+: 'Suntem întotdeauna în căutare de modalități prin care să inovăm și să ne îmbunătățim produsele, iar Omega+ Blend nu face excepție. Prin noua gamă de produse, ne asigurăm că vom continua să contribuim la starea de bine a clienților noștri în cel mai eficient mod posibil. La Juice Plus+ credem în a merge până la capăt pentru a ne asigura că toată lumea beneficiază de suplimente alimentare de înaltă calitate, vegane și care nu sunt testate pe animale.'

Omega+ Blend este disponibil în recipiente cu 120 de capsule, la 205.25 lei/lună, în magazinul online Juice Plus+.

Despre Juice Plus+

Compania Juice Plus+ este o companie globală de sănătate și wellness, cu misiunea de a inspira o viață sănătoasă în întreaga lume. Acesta operează în aproape 30 de țări la nivel internațional și este susținută de o comunitate formată din peste 200.000 de parteneri independenți de vânzări și peste un milion de clienți.

Juice Plus+ este prezentă în România din anul 2020.

