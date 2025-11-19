Cum identifici un gel de unghii original de unul contrafăcut?

Manichiura cu gel a devenit un adevărat simbol al eleganței și rafinamentului.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Cum identifici un gel de unghii original de unul contrafăcut?

Manichiura cu gel a devenit un adevărat simbol al eleganței și rafinamentului. Unghiile perfect conturate, cu un luciu impecabil ce rezistă săptămâni întregi, nu mai sunt doar un moft, ci o declarație de stil. Popularitatea acestui serviciu, fie că vorbim de aplicarea unui gel lac la salon sau de o manichiură realizată acasă, a dus însă la apariția unei piețe paralele, plină de produse contrafăcute.

Aceste imitații, deși atractive la prima vedere prin prețurile lor scăzute, ascund pericole reale pentru sănătatea unghiilor și a pielii. Ele promit aceeași calitate ca produsele originale, dar rezultatele sunt adesea dezamăgitoare și, uneori, chiar dăunătoare. Așadar, cum poți naviga prin multitudinea de oferte și cum te asiguri că alegi un produs autentic, care să îți ofere siguranța și calitatea pe care le meriți? Acest articol îți va dezvălui secretele prin care poți distinge un produs original de unul contrafăcut, pentru a te bucura de o manichiură spectaculoasă, fără compromisuri.

Ce sunt produsele contrafăcute și de ce sunt periculoase?

Produsele de unghii contrafăcute sunt imitații ilegale ale unor mărci cunoscute, create cu scopul de a induce în eroare consumatorii. Acestea copiază ambalajul, numele și logo-ul brandurilor de renume, dar conținutul lor este complet diferit. De cele mai multe ori, sunt fabricate în condiții improprii, fără a respecta standardele de siguranță și igienă impuse de industrie.

Principalul pericol al acestor produse constă în ingredientele de calitate inferioară sau chiar interzise. Substanțele chimice nedeclarate sau prezente în concentrații periculoase pot provoca o serie de probleme grave de sănătate. În loc să te bucuri de o manichiură frumoasă cu oja semipermanenta preferată, te poți confrunta cu consecințe neplăcute.

Riscurile utilizării produselor de unghii contrafăcute

Utilizarea unui gel lac contrafăcut nu înseamnă doar o manichiură de slabă calitate, care nu rezistă. Riscurile sunt mult mai serioase și pot afecta sănătatea pe termen lung.

  • Reacții alergice: Ingredientele necunoscute și de proastă calitate, precum monomerii de metacrilat (HEMA) în concentrații mari, pot declanșa dermatite de contact. Simptomele includ roșeață, mâncărime, vezicule și descuamarea pielii din jurul unghiilor. Odată dezvoltată, această sensibilitate poate deveni permanentă.
  • Deteriorarea unghiilor: Formulele agresive ale produselor false pot subția, slăbi și deshidrata unghia naturală. În timp, unghiile pot deveni casante, se pot exfolia sau pot prezenta pete inestetice.
  • Infecții fungice și bacteriene: Produsele contrafăcute sunt adesea fabricate în medii nesterile. Aplicarea unui astfel de produs poate introduce bacterii sau spori de ciuperci sub unghie, ducând la infecții greu de tratat, precum onicomicoza.

Cum recunoști un gel de unghii original?

Diferențierea unui produs original de o imitație poate părea dificilă, dar există câteva semne clare care te pot ghida. Atenția la detalii este esențială pentru a face o alegere sigură și informată.

1. Ambalajul și etichetarea

Primul contact vizual cu produsul îți poate oferi cele mai multe indicii.

  • Calitatea ambalajului: Mărcile de renume, cum este Diamond Nails, investesc în ambalaje de înaltă calitate. Verifică materialele folosite, calitatea imprimării și finisajele. Un ambalaj de calitate slabă, cu un plastic subțire, culori șterse sau un design neclar, este un semnal de alarmă.
  • Greșeli de ortografie și gramatică: Falsificatorii fac adesea greșeli banale. Caută cu atenție orice eroare de scriere pe etichetă, fie în numele brandului, fie în descrierea produsului sau în lista de ingrediente.
  • Informații complete: Un produs original va avea întotdeauna pe etichetă informații complete și clare despre producător, țara de origine, data de expirare, numărul de lot și lista completă de ingrediente (INCI). Lipsa acestor detalii este un indiciu clar că produsul nu este autentic.

2. Consistența și mirosul produsului

Dacă ai mai folosit un anumit produs, cunoști deja caracteristicile sale.

  • Textura: Un gel lac original are o consistență specifică – nici prea groasă, nici prea subțire – care permite o aplicare uniformă. Un produs contrafăcut poate avea o textură apoasă, grunjoasă sau care nu se nivelează corespunzător.
  • Mirosul: Produsele profesionale sunt formulate pentru a avea un miros cât mai redus. Un miros chimic puternic, înțepător, este adesea un semn al ingredientelor de slabă calitate și potențial periculoase.

3. Prețul

Deși o ofertă bună este mereu tentantă, un preț suspect de mic ar trebui să te pună pe gânduri. Produsele profesionale implică costuri de cercetare, dezvoltare și utilizarea unor ingrediente de înaltă calitate, ceea ce se reflectă în prețul final. O reducere extrem de mare, care pare „prea bună pentru a fi adevărată”, ascunde, de cele mai multe ori, un produs contrafăcut.

4. Reputația vânzătorului

Locul de unde achiziționezi produsele este la fel de important ca produsul în sine.

  • Distribuitori autorizați: Cumpără întotdeauna de la distribuitori oficiali, magazine specializate sau direct de pe site-ul producătorului, cum ar fi diamondnails.ro. Aceștia garantează autenticitatea produselor.
  • Magazine online și platforme de tip marketplace: Fii extrem de precaută atunci când cumperi de pe platforme unde oricine poate vinde. Verifică reputația vânzătorului, citește recenziile altor clienți și analizează cu atenție fotografiile produsului. Evită vânzătorii fără recenzii sau cu un istoric negativ.

Sfaturi pentru achiziții sigure

Pentru a te asigura că investești întotdeauna în produse de calitate, care îți protejează sănătatea, urmează acești pași simpli:

  • Documentează-te: Înainte de a cumpăra un produs nou, caută informații despre brand. Un producător de încredere va avea un site web profesional, prezență pe rețelele sociale și recenzii pozitive.
  • Citește recenziile: Părerile altor utilizatori sunt valoroase. Acestea îți pot oferi o perspectivă reală asupra calității și performanței unui produs.
  • Verifică certificările: Produsele autentice, comercializate în Uniunea Europeană, respectă normative stricte și sunt înregistrate în portalul CPNP (Cosmetic Products Notification Portal). Aceasta este o garanție a siguranței lor.

Prioritizează sănătatea și calitatea

Alegerea unei oje semipermanente sau a unui gel de construcție nu ar trebui să fie un compromis între preț și calitate. O manichiură frumoasă este, înainte de toate, o manichiură sănătoasă. Utilizarea produselor originale de la branduri de încredere, precum Diamond Nails, nu este un lux, ci o necesitate pentru a-ți proteja unghiile și pielea.

Fii vigilentă, informează-te și alege întotdeauna calitatea în detrimentul prețurilor suspect de mici. Investind în produse autentice, investești în frumusețea și sănătatea ta pe termen lung, asigurându-te că fiecare manichiură este o experiență sigură și plină de stil.

Foto: Diamond Nails

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Cum să eviți cele mai comune greșeli atunci când alegi parchetul pentru locuința ta
Advertorial
Cum să eviți cele mai comune greșeli atunci când alegi parchetul pentru locuința ta
Eleganța de ieri, atitudinea de azi: Cum să adopți stilul Old Money cu piese iconice, rafinament și sensibilitate?
Advertorial
Eleganța de ieri, atitudinea de azi: Cum să adopți stilul Old Money cu piese iconice, rafinament și sensibilitate?
De ce merită să alegi o mașină de spălat rufe cu uscător: confort, eficiență și timp câștigat pentru tine
Advertorial
De ce merită să alegi o mașină de spălat rufe cu uscător: confort, eficiență și timp câștigat pentru tine
Pe 20 și în 21 decembrie, Gala Folk Bun - 10 ani revine în forță cu două spectacole folk
Advertorial
Pe 20 și în 21 decembrie, Gala Folk Bun - 10 ani revine în forță cu două spectacole folk
Magic Talks #6: Despre iertare și noi începuturi
Advertorial
Magic Talks #6: Despre iertare și noi începuturi
6 lucruri pe care trebuie să le știi despre cariile dentare
Advertorial
6 lucruri pe care trebuie să le știi despre cariile dentare
Libertatea
Irina Columbeanu, atacată dur pe internet. Ramona Gabor a sărit în apărarea ei imediat ce a văzut ce-i scriu fanii
Irina Columbeanu, atacată dur pe internet. Ramona Gabor a sărit în apărarea ei imediat ce a văzut ce-i scriu fanii
Melania Trump, elegantă în verde la cina de stat cu prințul saudit. Ținuta ei anticipează tendințele pentru 2026
Melania Trump, elegantă în verde la cina de stat cu prințul saudit. Ținuta ei anticipează tendințele pentru 2026
Andreea Marin, criticată de fani: „Ai slăbit mult, ai grijă de tine”. Cum s-a pozat vedeta și ce răspuns le-a dat
Andreea Marin, criticată de fani: „Ai slăbit mult, ai grijă de tine”. Cum s-a pozat vedeta și ce răspuns le-a dat
Primele imagini cu fiul actriței Ilona Brezoianu: „Un pachețel blonduț de nota 10”. Soțul vedetei de la Antena 1 a asistat la naștere
Primele imagini cu fiul actriței Ilona Brezoianu: „Un pachețel blonduț de nota 10”. Soțul vedetei de la Antena 1 a asistat la naștere
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea
Mariana Moculescu, prezență neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cum a apărut, deși a zis că nu va veni
Mariana Moculescu, prezență neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cum a apărut, deși a zis că nu va veni
Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut
Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut
Macaulay Culkin revine în rolul din Singur Acasă. Cum arată Kevin McCallister la 45 de ani
Macaulay Culkin revine în rolul din Singur Acasă. Cum arată Kevin McCallister la 45 de ani
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Mihaela Rădulescu s-a întors în România și a început filmările pentru una dintre cele mai așteptate emisiuni TV. Imaginile s-au viralizat pe internet / FOTO
Mihaela Rădulescu s-a întors în România și a început filmările pentru una dintre cele mai așteptate emisiuni TV. Imaginile s-au viralizat pe internet / FOTO
„Bătea încontinuu... Această femeie e un monstru”, a spus o gimnastă despre Camelia Voinea. Au fost lansate acuzații grave la adresa antrenoarei, iar filmările apărute au stârnit revoltă! Acum a venit și reacția femeii
„Bătea încontinuu... Această femeie e un monstru”, a spus o gimnastă despre Camelia Voinea. Au fost lansate acuzații grave la adresa antrenoarei, iar filmările apărute au stârnit revoltă! Acum a venit și reacția femeii
catine.ro
3 semne zodiacale vor experimenta o iubire profundă pe 20 noiembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale vor experimenta o iubire profundă pe 20 noiembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 20 noiembrie 2025. Balanțele se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 20 noiembrie 2025. Balanțele se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Tema Met Gala 2026 a fost anunțată. Ce vedete sunt așteptate pe covorul roșu
Tema Met Gala 2026 a fost anunțată. Ce vedete sunt așteptate pe covorul roșu
În ce zile este dezlegare la vin și ulei în Postul Crăciunului? Ce spune tradiția
În ce zile este dezlegare la vin și ulei în Postul Crăciunului? Ce spune tradiția
Mai multe din advertorial
Zarug: „Discreția este criteriul principal în lux" | Madrí Excepcional x ELLE
Zarug: „Discreția este criteriul principal în lux" | Madrí Excepcional x ELLE
Advertorial

Urmărește ultimul episod al seriei de interviuri powered by Madrí Excepcional și află ce relație are Zarug cu moda, cum se raportează la sine și la cei din jur, dar și cum a descoperit ce anume îl împlinește.

+ Mai multe
#fărăfiltre. Doar zâmbete reale: o campanie Sensodyne despre conexiune, emoție și curajul de a zâmbi sincer
#fărăfiltre. Doar zâmbete reale: o campanie Sensodyne despre conexiune, emoție și curajul de a zâmbi sincer
Advertorial

+ Mai multe
UNTOLD și Zamna: întâlnirea a două formate care schimbă felul în care arată festivalurile internaționale
UNTOLD și Zamna: întâlnirea a două formate care schimbă felul în care arată festivalurile internaționale
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC