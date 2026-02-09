Bad Bunny a purtat un model nelansat adidas Originals Para Bad Bunny BadBo 1.0 în timpul show-ului de la pauza Super Bowl LX

Bad Bunny a urcat pe scena show-ului de la pauza Super Bowl LIX purtând în premieră modelul nelansat adidas Originals para Bad Bunny BadBo 1.0, în varianta White, pe 8 februarie 2026, pe Levis Stadium din Santa Clara, California.

BadBo 1.0 este primul sneaker cu semnătura oficială Bad Bunny realizat în colaborare cu adidas Originals. Modelul a fost prezentat inițial într-o ediție extrem de limitată, de doar 1.994 de perechi, lansată în ianuarie 2026, într-o variantă cromatică Brown.

Despre adidas Originals

Inspirat de bogata moștenire sportivă a adidas – unul dintre cele mai importante branduri sportive din lume și un lider global în designul și dezvoltarea de încălțăminte și apparel sport – adidas Originals este un brand de lifestyle fondat în 2001. Având la bază arhiva adidas, adidas Originals continuă să ducă mai departe moștenirea brandului prin inovație de produs și prin capacitatea de a filtra creativitatea și curajul din sport prin lentila culturii contemporane a tinerilor. Marcat de emblematicul logo Trefoil, folosit pentru prima dată în 1972 și adoptat de cei care definesc cultura creativă, adidas Originals rămâne un pionier al stilului sportswear urban.

Despre Bad Bunny

Bad Bunny, pe numele complet Benito Antonio Martínez Ocasio, este un artist multi-platină și câștigător a trei premii GRAMMY®, a cărui muzică ce sfidează genurile și individualitatea asumată au redefinit cultura pop contemporană. Desemnat cel mai ascultat artist la nivel global pe Spotify timp de trei ani consecutivi (2020–2022), Bad Bunny deține recordul pentru turneul cu cele mai mari încasări într-un singur an calendaristic: 2,4 milioane de bilete vândute, 81 de show-uri și încasări de 435 de milioane de dolari, depășind inclusiv recordul de venituri al Barclays Center, deținut anterior de Jay-Z. În 2025, rezidența sa revoluționară de 30 de concerte, NO ME QUIERO IR DE AQUÍ, desfășurată la Coliseo de Puerto Rico, a vândut aproape jumătate de milion de bilete, fiind adăugată o dată suplimentară din cauza cererii uriașe. Concertul final, transmis live la nivel global de Amazon Music, a devenit cea mai urmărită performanță a unui artist solo din istoria platformei.

Bad Bunny a redefinit constant muzica globală, doborând recorduri și ridicând muzica latino la niveluri fără precedent. Cel mai recent, a scris din nou istorie devenind primul artist de limbă spaniolă nominalizat în cele trei categorii majore ale Premiilor GRAMMY (Albumul Anului, Înregistrarea Anului și Cântecul Anului), la cea de-a 68-a ediție a galei. În total, a primit șase nominalizări, consolidându-și influența globală asupra industriei muzicale.

Aceste realizări se adaugă unei liste impresionante: în 2023, a devenit primul artist care a primit o nominalizare la Albumul Anului pentru un proiect în limba spaniolă (Un Verano Sin Ti), primul artist latino cu 100 de intrări în Billboard Hot 100 și a ocupat prima poziție în Billboard 200 timp de trei săptămâni consecutive cu albumul DeBÍ TiRAR MáS FOToS. De asemenea, a susținut cea mai urmărită performanță NPR Tiny Desk din istoria seriei și a fost primul artist de limbă spaniolă care a fost cap de afiș la Coachella. Continuând seria recordurilor, Bad Bunny a câștigat cinci premii Latin GRAMMY în cadrul galei din 2025, ajungând la un total de 12 trofee Latin GRAMMY în carieră.

Dincolo de muzică, Bad Bunny este o prezență influentă în modă și divertisment: co-președinte al Met Gala, protagonist pe coperta Vogue Italia, imagine pentru campanii majore ale unor branduri precum Calvin Klein, actor în proiecte cinematografice alături de Darren Aronofsky și Adam Sandler și invitat istoric la Saturday Night Live atât ca gazdă, cât și ca artist. Revenirea sa cu ocazia aniversării a 50 de ani a emisiunii i-a consolidat statutul de icon al culturii pop. Cu o voce inconfundabilă și o viziune artistică ce depășește granițe, Bad Bunny continuă să contureze o nouă eră a divertismentului global — una în care limba, genul muzical și geografia nu mai reprezintă limite.

Credit foto: Getty Images, utilizare PR oferită de adidas Originals

