Faianța decorativă: idei de combinații pentru un aspect splendid în întreaga casă

Faianța decorativă: idei de combinații pentru un aspect splendid în întreaga casă

Faianța decorativă este unul dintre cele mai versatile și apreciate materiale folosite în amenajările interioare moderne. Dincolo de rolul său practic, aceasta contribuie decisiv la estetica unui spațiu, oferind personalitate, stil și durabilitate. Datorită varietății de modele, culori și texturi disponibile pe piață, faianța nu mai este rezervată exclusiv băii sau bucătăriei, ci poate fi integrată cu succes în mai multe încăperi ale casei.

Ce este faianța și de ce este atât de utilizată

Atunci când ne gândim la amenajarea băii sau a bucătăriei, printre primele lucruri pe care le luăm în calcul este materia (faianță) decorativă. Datorită versatilității, durabilității și prețului accesibil, aceasta este una dintre cele mai utilizate metode de îmbrăcare a pereților. 

Faianța este un material ceramic realizat din lut ars la temperaturi ridicate și finisat cu un strat protector de glazură. Acest proces îi conferă rezistență la umezeală, pete și variații de temperatură, dar și un aspect plăcut, ușor de întreținut. 

Comparativ cu alte soluții de finisare, precum vopseaua sau tapetul, faianța se remarcă prin durabilitate și stabilitate cromatică, păstrându-și aspectul impecabil ani la rând. Datorită acestor proprietăți, este una dintre cele mai populare alegeri pentru placarea pereților din spații unde umiditatea și murdăria sunt frecvente.

În ce încăperi ale casei este potrivită faianța

Cel mai des, faianța este folosită în baie și bucătărie, unde protejează pereții de apă, aburi și grăsimi și permite o curățare rapidă. În bucătărie, poate fi montată între blatul de lucru și corpurile suspendate, devenind un element decorativ central.

În ultimul timp, faianța decorativă este integrată și în holuri, debarale, camere tehnice sau chiar în living, sub formă de perete de accent. Modelele cu aspect de piatră naturală, marmură sau beton adaugă rafinament și creează un impact vizual puternic, fără a încărca spațiul.

Atunci când vine vorba despre modele, faianța glazurată este ideală pentru băi și bucătării, fiind rezistentă la umezeală și foarte ușor de curățat. Variantele mate sunt preferate în amenajările moderne, unde lumina difuză evidențiază textura și oferă un aer elegant. 

Faianța decorativă, cu modele geometrice, florale sau reliefuri 3D, este perfectă pentru zone de accent care ies din tipare. Pentru un design sofisticat, faianța cu aspect de marmură sau piatră naturală oferă un plus de lux și modernitate.

Pentru pardoseli, amenajarea poate fi completată armonios cu gresie porțelanată, care adaugă rezistență și unitate stilistică întregului spațiu.

Cum alegi faianța potrivită pentru locuința ta

Alegerea faianței trebuie să țină cont de dimensiunea încăperii. Plăcile mari creează senzația de spațiu amplu și aerisit, în timp ce modelele mici sunt ideale pentru băi compacte sau zone cu detalii multiple. Culoarea joacă un rol esențial: nuanțele deschise amplifică lumina și măresc vizual spațiul, iar cele închise adaugă profunzime și eleganță.

Finisajul este la fel de important. Suprafețele lucioase oferă un aspect sofisticat și reflectă lumina, în timp ce finisajele mate creează un ambient natural și modern. De asemenea, este esențial să alegi faianța în funcție de zona de utilizare, fie că vorbim despre baie, bucătărie sau spații tehnice.

Atunci când vine vorba despre model, faianța în culori deschise, precum alb, crem sau bej, oferă un aspect clasic și atemporal, fiind ușor de asortat cu orice tip de mobilier. Aceste nuanțe aduc un plus de flexibilitate și nu se demodează. Dacă îți dorești un rezultat final sofisticat și modern, faianța în culori închise, precum gri antracit, negru sau tonuri intense, poate transforma complet o baie sau o bucătărie. 

Dacă optezi pentru culori închise, trebuie să știi că acestea pot fi mai dificil de întreținut, mai ales dacă vorbim despre baie și dacă locuiești într-o zonă cu apă dură, potrivit The Spruce. Pe de altă parte, modelele cu striații fine, texturi reliefate sau detalii grafice adaugă originalitate și scot spațiul din anonimat.

Faianța are și avantajul că este ușor de întreținut: curățarea periodică cu soluții blânde, evitarea materialelor abrazive și folosirea ocazională a produselor de protecție ajută la menținerea culorii și a luciului ani la rând. Indiferent de stilul ales, faianța decorativă rămâne o soluție practică și estetică pentru întreaga casă, îmbinând funcționalitatea cu eleganța într-un mod armonios.

FOTO: Freepik

