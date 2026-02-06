5 lucruri de urmărit atunci când cumperi pantofi din piele naturală

5 lucruri de urmărit atunci când cumperi pantofi din piele naturală

Alegerea unei perechi de pantofi din piele naturală este mai mult decât o alegere estetică, ci totodată ea vine și cu alte avantaje precum confortul, durabilitatea și sănătatea picioarelor.

În ciuda faptului că, la prima vedere, toate modelele de încălțăminte din piele naturală par a fi similare, diferențele de calitate devin evidente abia după câteva purtări. De aceea, pentru că, cel mai probabil, îți dorești să faci o alegere cât mai inspirată atunci când cumperi pantofi dama piele, am pregătit un scurt ghid cu 5 lucruri de urmărit atunci când cumperi pantofi din piele naturală.

Tipul de piele folosit

Înainte de toate, trebuie să precizăm că nu toată pielea naturală este la fel. De altfel, există diferențe majore între principalele tipuri de piele. 

Vei găsi pantofi din piele integrală (full grain), piele corectată sau piele întoarsă. Dacă te preocupă rezistența încălțămintei, alege pielea integrală, deoarece aceasta va avea și un aspect deosebit odată cu trecerea timpului.

În același timp, pielea corectată este mai uniformă din punct de vedere al aspectului, însă poate fi rigidă, în funcție de procesare.

În ceea ce privește pielea întoarsă, aceasta are un aspect deosebit, dar poate fi mai dificil de întreținut.

Textura pielii

Fie că alegi să cumperi pantofi din piele direct din magazin, fie din magazinele online, analizează detaliu foarte important: textura pielii. Chiar dacă este un indiciu simplu, el poate fi foarte eficient.

Pielea naturală de bună calitate trebuie să fie moale, ușor elastică și să revină la forma inițială în cazul în care este presată. Dacă nu se întâmplă asta, este foarte probabil ca materialul să nu fie de o calitate prea bună.

Cusăturile și finisajele

Ori de câte ori cumperi încălțăminte, este foarte important să nu ignori nici măcar cele mai mici detalii. Detaliile fac adesea diferența între o pereche de pantofi de calitate și unii oarecare.

De exemplu, atunci când cauți să îți cumperi o nouă pereche de pantofi din piele naturală, cusăturile și finisajele reprezintă detalii de o importanță deosebită. În acest sens, cusăturile trebuie să fie drepte, uniforme și bine fixate.

Dacă observi ațe ieșite sau zone lipite neglijent, îți poți pune semne de întrebare.

Finisajele atent realizate arată că produsul a fost bine lucrat, așa că rezistența în timp este satisfăcătoare.

Talpa pantofilor

Cel mai adesea, talpa pantofilor este un aspect neglijat de majoritatea persoanelor care cumpără încălțăminte. Aceasta este o greșeală pe care tu ar trebui să o eviți, iar asta deoarece talpa influențează nu doar confortul, ci și stabilitatea de care ai parte în timpul mersului.

O talpă de bună calitate trebuie să fie flexibilă, dar rezistentă. Aderența pe care o oferă trebuie să fie cât mai bună, mai ales dacă urmează să folosești acei pantofi și în timpul sezonului rece.

Nu uita să verifici dacă talpa a fost cusută, nu doar lipită. Dacă plănuiești să porți acei pantofi frecvent, acest detaliu poate influența durabilitatea pantofilor pe care îi achiziționezi.

Interiorul pantofului

În final, probabil că îți propui să ai parte de un nivel cât mai sporit de confort atunci când porți noii tăi pantofi, motiv pentru care este important să verifici și interiorul pantofilor, nu doar exteriorul.

Este necesar ca interiorul să fie și el din piele naturală, deoarece astfel vei avea o mai bună aerisire a piciorului. Disconfortul va fi redus, la fel și mirosurile neplăcute.

Asigură-te că branțul este bine fixat, iar dacă este puțin buretat, cu atât mai bine!

Ține cont de toate aceste sfaturi și recomandări, iar astfel vei reuși să faci doar alegeri inspirate ori de câte ori îți cumperi o nouă pereche de încălțăminte din piele naturală.

Sursa foto: shutterstock.com

