Cum alegi între o dobândă fixă și una variabilă

„Ce este mai bine să iau, un credit cu dobândă fixă sau una variabilă?' Aceasta este întrebarea pe care ne-o punem fiecare dintre noi atunci când ne interesăm de un credit, fie el ipotecar sau de nevoi personale.

Într-o perioadă în care piața financiară este marcată de fluctuații și incertitudini, tot mai mulți români vor să afle ce dobândă este mai potrivită pentru buzunarul lor. Care este diferența între fixă și variabilă, aflăm în articolul de mai jos.

Ce este dobânda fixă

În primul rând, să aflăm ce este o dobândă fixă. Atunci când ai accesat un credit, poți să stabilești împreună cu banca de la bun început o dobândă, care rămâne neschimbată pe toată durata contractului sau cel puțin pe o perioadă. Acest tip de dobândă îți oferă predictibilitate totală: ratele lunare rămân aceleași. Principalul avantaj al dobânzii fixe este siguranța. Ai control total asupra a ceea ce plătești în fiecare lună, ceea ce îți permite o planificare financiară și eliminarea riscului unor surprize neplăcute. Totuși, această stabilitate are un cost. În general, creditele cu dobândă fixă pornesc de la un nivel mai ridicat decât cele cu dobândă variabilă.

Ce este dobânda variabilă

Dobânda variabilă este formată dintr-un indice de referință, precum ROBOR sau IRCC, la care se adaugă marja fixă a băncii. Aceasta se modifică periodic, în funcție de evoluția indicelui de pe piață. Principalul avantaj al dobânzii variabile este posibilitatea ca ratele să scadă, uneori considerabil, atunci când condițiile economice sunt favorabile. Dacă ai optat pentru dobândă variabilă, poți ajunge să plătești sume mai mici față de cei care au ales o dobândă fixă.

Dar, totul depinde de situația economică în care se află țara. Ratele pot crește brusc în perioade de instabilitate economică, iar bugetul personal poate fi serios afectat. În cazul creditelor ipotecare, care depind de dobânda variabilă, perioadele de incertitudine pot să fie chiar mai lungi. Aici avem chiar exemplul ultimilor ani din România, în care instabilitatea ratelor a fost destul de mare.

Acum că avem toate datele: Ce e bine să alegem? Dobândă fixă sau variabilă?

Alegerea între cele două depinde de profilul tău financiar. Cei care preferă siguranța și stabilitatea vor opta, cel mai probabil, pentru dobândă fixă. În timp ce persoanele dispuse să accepte fluctuații în speranța unor costuri mai mici pe parcurs pot alege varianta variabilă.

Indiferent de decizie, înainte de a aplica pentru un credit, este bine să faci o analiză atentă a contractului și să porți o discuție cu un consultant financiar pentru a înțelege pe deplin implicațiile fiecărei opțiuni.

