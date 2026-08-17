COPENHAGEN FASHION WEEK Top 4 tendințe de street style

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În timp ce colecțiile SS27 ocupă centrul atenției în Copenhaga, străzile orașului au devenit un podium în sine. Primul rând al modei a îmbrățișat cele mai râvnite tendințe de vară ale sezonului, îmbinând piese favorite consacrate cu noi stiluri emergente. Bluze romantice, texturi bogate și accesorii de cap statement, Zalando adună tendințele remarcabile de street style de la Copenhagen Fashion Week.

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BRODURI DE DANTELĂ

Accentele de dantelă au făcut o declarație discretă pe străzile din Copenhaga, apărând pe orice, de la rochii furou la fuste și maiouri vaporoase. Detaliile delicate au introdus moliciune și textură, aducând o atmosferă romantică unor look-uri altfel minimale. Stilizat cu croieli oversized, denim și siluete fluide, look-ul se simte atât nostalgic, cât și modern. Această abordare proaspătă a energiei feminine oferă o garderobă de zi cu zi ridicată la un alt nivel fără efort.

PANTALONI BALON

Pantalonii balon sunt o tendință remarcabilă pe străzile din Copenhaga. Cu volumul său exagerat și tivul ușor conic, stilul a oferit un echilibru modern între confort și structură. Forma sculpturală a fost adesea asociată cu topuri mulate și accesorii minimalistice, permițând siluetei să ocupe centrul atenției. În egală măsură relaxați și rafinați, pantalonii balon au adăugat un element îndrăzneț, dar purtabil, stilului stradal al sezonului.

EȘARFE DE CAP & PĂLĂRII INEDITE

Nu subestimați importanța accesoriilor, articolele de acoperit capul devenind unul dintre cele mai expresive elemente ale stilului stradal. Eșarfele imprimate, pălăriile sculpturale și siluetele neașteptate au adăugat un sentiment de joacă și individualitate, aducând caracter unor ansambluri simple. Fie că au fost legate, răsucite sau modelate în forme statement, aceste piese au prezentat arta stilizării, dovedind că un accesoriu gândit poate redefini un look întreg.

IMPRIMEURI CAMO

Imprimeul camo s-a întors cu o abordare rafinată, orientată spre modă, trecând dincolo de rădăcinile sale originale. O piesă statement versatilă, camo poate fi stilizat casual cu adidași eleganți și haine oversized, dar poate fi și ridicat la un alt nivel cu accesorii îndrăznețe și tocuri. Stilizat cu croieli lustruite și asocieri neașteptate, imprimeul camo oferă un sentiment de modernitate fără efort.

Despre Zalando

Fondată la Berlin în 2008, Zalando este cea mai mare destinație online de fashion multi-brand din Europa. Construim un ecosistem paneuropean pentru comerț electronic în zona fashion și lifestyle, având două direcții de creștere: Business-to-Consumer (B2C) și Business-to-Business (B2B). Pe segmentul B2C, cele două branduri ale noastre – Zalando și ABOUT YOU – oferă o experiență de cumpărături multi-brand, inspirațională și de înaltă calitate, pentru produse de fashion și lifestyle, ajungând la peste 61 de milioane de clienți activi din 29 de piețe. Pe segmentul B2B, oferim un sistem unic de operare pentru e-commerce prin ZEOS, Tradebyte și SCAYLE, care valorifică infrastructura noastră logistică, software-ul și capabilitățile de servicii pentru a sprijini brandurile și retailerii în gestionarea și scalarea întregului lor business de comerț electronic la nivel european. Pentru mai multe informații, vizitați: corporate.zalando.com/en

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