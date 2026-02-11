Ciprian Anton, despre un 2025 greu, dar frumos

Într-un an în care industria evenimentelor a respirat intens, cu ritmuri accelerate și standarde tot mai înalte, ELLE a stat de vorbă cu Ciprian Anton, Sponsoring & Events Manager la Bergenbier S.A., despre provocări, lecții și bucuriile care au rămas după ce luminile s-au stins.

ELLE: Ciprian, dacă ar fi să definești 2025 printr-o singură propoziție, care ar fi aceea?

Ciprian Anton: A fost un an greu, dar frumos. Frumos în felul acela care nu se vede din exterior, ci se simte: în backstage, în echipe, în emoțiile participanților, în momentele care au reușit să rămână cu tine după festival, nu doar să te impresioneze pe moment.

În același timp, a fost un an care a consolidat procese, parteneriate și standarde de execuție, demonstrând că reziliența operațională, înțelegerea corectă a obiectivelor de brand și capacitatea de adaptare la contextul dinamic al industriei sunt elemente-cheie pentru a livra rezultate relevante. 2025 a validat, din perspectivă strategică, faptul că investiția în calitate, coerență de mesaj și sustenabilitate generează vizibilitate și încredere, fie că vorbim despre public, parteneri sau echipe interne.

2. ELLE: Care au fost cele mai mari provocări ale acestui an?

Ciprian Anton: Ritmul, presiunea, așteptările publicului, care cresc de la an la an. Ne-am adaptat într-un context dinamic, cu cerințe logistice complexe, cu parteneriate care au necesitat rafinament strategic și cu o audiență mai conștientă ca oricând de sustenabilitate și autenticitate. Dar provocările ne-au dus exact acolo unde trebuia: spre mai multă creativitate și mai mult curaj.

Ciprian Anton ,Kapital Festival 2025, Beckstage

3. ELLE: 2025 a părut un an în care brandurile din portofoliu s-au conectat mai profund cu oamenii. Cum ai resimțit acest lucru?

Ciprian Anton: Conexiunea reală a fost miza. Becks a rămas pulsul marilor festivaluri, Staropramen a dus gastronomia urbană la nivel de ritual, Stella Artois a rafinat eleganța, Corona a redefinit libertatea verii, iar Bergenbier, împreună cu Echipa Națională, a transformat emoția într-o comunitate sinceră.

Totodată, Madrí Excepcional s-a poziționat clar drept produsul vedetă al anului, devenind reperul strategic în zona de urban lifestyle & premium casual, cu o creștere vizibilă în preferințele consumatorilor și performanță solidă în activările dedicate.

4. ELLE: Sustenabilitatea nu a mai fost doar un slogan în 2025. Ce ai putea spune despre felul în care a fost integrată?

Ciprian Anton: Pentru Bergenbier S.A., sustenabilitatea este o responsabilitate strategică, integrată în toate proiectele și parteneriatele noastre. Ea contribuie nu doar la atingerea obiectivelor de business, ci și la consolidarea imaginii companiei ca actor responsabil și angajat în crearea unui impact pozitiv asupra comunității și mediului.

Pe termen mediu și lung, această abordare ne permite să creăm experiențe de brand sustenabile, să monitorizăm impactul prin indicatori clari și să consolidăm încrederea consumatorilor, partenerilor și a echipei interne. Astfel, sustenabilitatea continuă să fie un element strategic ce susține atât performanța comercială, cât și reputația Bergenbier S.A. pe piață.

5. ELLE: La final de an, ce rămâne? Care este emoția dominantă?

Ciprian Anton: Recunoștință. Pentru echipe, pentru parteneri, pentru public. A fost un an care ne-a testat, dar ne-a și validat. Când vezi că experiențele nu se măsoară neapărat în cifre, ci și în emoția cu care oamenii pleacă acasă, știi că ai făcut bine. Și, poate cel mai important, 2025 ne-a arătat că nu e vorba doar despre câte evenimente am bifat, ci despre câte emoții am reușit să lăsăm în urmă.

