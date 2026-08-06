Cea mai spectaculoasă ediție de până acum: The Artist Awards și-a celebrat cea de-a cincea ediție la NIBIRU

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  . Actualizat 10.08.2026, 15:19,  de  Advertorial
Cea mai spectaculoasă ediție de până acum: The Artist Awards și-a celebrat cea de-a cincea ediție la NIBIRU

Cea de-a cincea ediție, una aniversară și considerată cea mai amplă de până acum, a The Artist Awards a avut loc pe 5 august, în premieră pe litoral, la NIBIRU Arena, reunind cei mai importanți artiști ai momentului, mii de spectatori și o producție spectaculoasă într-un eveniment dedicat muzicii românești. Gala face parte din calendarul estival NIBIRU, care se desfășoară pe parcursul a 46 de zile.

Seara a transformat NIBIRU Arena într-un adevărat spectacol al muzicii românești, unde hiturile, producțiile live și emoția premiilor au adus împreună artiști consacrați și noua generație de muzicieni. De-a lungul celor cinci ediții, The Artist Awards s-a impus drept una dintre cele mai importante gale dedicate industriei muzicale din România, iar ediția din 2026 a ridicat standardul la cel mai înalt nivel de până acum.

Pe scena NIBIRU au urcat Smiley, Irina Rimes, Theo Rose, Antonia, The Motans, Guess Who, Alex Velea, Alina Eremia, Connect-R, EMAA, Holy Molly, Misha Miller, Minelli, Raluka, Rareș, JO și Andrei Bănuță, într-un maraton al celor mai iubite piese românești și al unor producții live spectaculoase.

Organizat pentru prima dată la malul mării, The Artist Awards a adus una dintre cele mai importante întâlniri ale industriei muzicale românești într-un decor complet nou, unde concertele, premiile și atmosfera verii s-au îmbinat într-o singură experiență.

The Artist Awards 2026 a celebrat artiștii, piesele și proiectele care au definit muzica românească în ultimul an. Găzduită în premieră la NIBIRU, gala a reunit cele mai importante nume ale industriei și a recompensat atât performanțele consacrate, cât și noile voci care au cucerit publicul.

Lista câștigătorilor The Artist Awards 2026:

The Artist: Smiley

Best Romanian Song by Kiss FM: florianrus x INNA – 7 zile

Best Song: rareș – Cel mai fericit de pe pământ

Best Collaboration by Kiss FM: Vescan x Andrei Bănuță – Old Friend

Best Video by Kiss TV: The Urs – Ancora

Best International Breakthrough: Fantomel x Kate Linn – Dame un Grrr

Most Streamed Song: Irina Rimes – Să nu uiți că te-am iubit

Lifetime Award: Cristi Minculescu

Best Producer: Alex Cotoi

Best Songwriter: Florian Rus

Best Female: Theo Rose

Best Male: Andrei Bănuță

Best New Artist: Alexandra Căpitănescu

Best Fandom: Irina Rimes

Best Album: Smiley x Alex Velea x Connect-R – Anii în care nu dormim

Best Rap Act: PUYA

Best Rock Act: Alexandra Căpitănescu

Best Urban Act: Petre Ștefan

Best DJ Act: Dirty Nano

Best Urban Song: Vanilla – Treci peste

Best Concert: The Motans – Grand Concert

Prin această ediție aniversară, cea mai mare și mai spectaculoasă din istoria The Artist Awards, NIBIRU își consolidează poziția ca destinație pentru cele mai importante producții de entertainment din România și confirmă direcția unui sezon construit în jurul muzicii live, al experiențelor memorabile și al evenimentelor care reunesc cele mai puternice comunități de fani.

Foto credit: NIBIRU

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