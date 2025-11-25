Ce simți când nu simți muzica: anhedonia muzicală, tema celui mai nou documentar marca Electric Castle

Electric Castle lansează „In A World That Wont Stop Singing / Într-o lume care cântă fără oprire', un emoționant documentar despre doi tineri care trăiesc cu anhedonie muzicală, o condiție neurologică rară care îi împiedică să simtă plăcere atunci când ascultă muzică. Disponibil exclusiv pe VOYO, filmul este o pledoarie pentru acceptarea diversității și bucuria multiplă pe care un festival de muzică o poate aduce, chiar și atunci când emoțiile nu vin din sunete.

Documentarul urmărește doi participanți trăind experiența celor 5 zile din Electric Castle 2025, înconjurați de oameni ce se bucură de muzică la intensitate maximă. Povestea protagoniștilor este însă cu totul diferită: ritmurile, artiștii și dansul trezesc în ei prea puține senzații. În schimb, descoperă o altă față a festivalului. La final, cei doi primesc confirmarea condiției pe care o au, dar și a faptului că nu este o limitare în a se conecta cu spectrul larg de emoții pozitive pe care acest Electric Castle îl creează.

Proiectul a fost gândit alături de Universitatea din Barcelona, ce are o echipă dedicată care studiază anhedonia muzicală. Aceasta a dezvoltat și BMRQ, instrumentul folosit în întreaga lume pentru a testa această condiție, test prin care au trecut și cei doi protagoniști ai documentarului.

Testăm anhedonia muzicală de mulți ani în medii de laborator controlate, dar la Electric Castle a fost pentru prima dată când am încercat să mutăm evaluarea într-un context dinamic, zgomotos și emoțional precum un festival. Festivalul ne-a oferit condiții pe care nu le putem reproduce în laborator. Pentru noi, ca cercetători, acesta este un unghi nou de înțelegere a condiției: cum se manifestă în viața de zi cu zi, nu doar în sarcini experimentale.', spune prof. Josep Marco-Pallarés

Pentru Electric Castle, experimentul a venit ca o confirmare a faptului că toate eforturile de a integra în festival modalități diferite prin care oamenii se pot simți parte din eveniment creează legături invizibile între minte și emoție. 

Suntem individualități diferite și, totuși, de 13 ani, suntem o comunitate. Faptul că prin toate experiențele înglobate sub umbrela Electric Castle reușim să deschidem porți senzoriale pentru fiecare participant e minunat, dar e și o provocare pe termen lung. Știm că trebuie să păstrăm festivalul deschis către toți cei care vor să simtă bucuria de a fi împreună, indiferent dacă vin pentru muzică, pentru distracție sau pentru spectaculoasele apusuri de la castel.', spune Tudor Costinaș, Head of Communications Electric Castle.

La ediția ce va avea loc între 16 și 19 iulie 2026, Electric Castle și Universitatea din Barcelona vor implementa o zonă specială pentru toți cei ce doresc să se testeze și să înțeleagă mai multe despre această condiție neurologică.

Documentarul „In A World That Wont Stop Singing / Într-o lume care cântă fără oprire' poate fi vizionat în exclusivitate pe platforma VOYO

Sursa foto: Electric Castle

