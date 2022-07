Un veritabil must have din dressingul oricărei femei și foarte ușor de accesorizat, rochia de vară oferă cea mai variată gamă de culori, de croieli și de stiluri. Cu alte cuvinte, rochiile verii sunt cele care răspund dorințelor și preferințelor tuturor femeilor.

Care sunt cele mai în vogă rochii ale verii care îți vor conferi un plus de alură? Vei afla în cele ce urmează.

Rochia tip sacou

Dacă vei alege o rochie tip sacou în această vară, nu ai cum să dai greș. Este cea mai sexy piesă vestimentară de la tine din dressing. Este cea care îți va permite să asociezi latura androgină șic cu un stil ultra feminin. Și este cea mai bună alegere atunci când vrei să obții și un look care se află foarte subtil între sofisticare și relaxare. Te va ajuta să ai o ținută impecabilă, cu un plus de originalitate, care te va face să te remarci de fiecare dată.

Rochia slip dress

Tendințele sezonului primăvară-vară 2022 au readus la lumina zilei mai multe piese vestimentare retro. Iar rochia slip dress este cea mai bună alegere pentru vară. Cu aspectul său mai lejer și mai fluid, este cea mai bună alegere pentru zilele călduroase de vară. Merge de minune cu unele ținute minimaliste și alături de o pereche de pantofi cu toc.

Rochia cu franjuri

Alege o rochie cu franjuri este o rochie foarte feminină, glamour și elegantă care te va pune cel mai bine în valoare la cele mai speciale evenimente din viața ta. Este un tip de rochie lejeră care se poate accesoriza extrem de ușor.

Rochia cu pliseuri

Este un alt model vintage sau retro care se va regăsi peste tot în această vară. Cu mânecile scurte sau mai lungi, cu bretele sau cu umerii dezveliți, este vorba despre o rochie lejeră și fluidă, este cea mai bună alegere atunci când alegi nuanțe mai deschise și accesorii subtile.

Rochia albă, indispensabilă pentru sezonul estival

Dacă vrei o rochie șic pentru sezonul estival, atunci trebuie neapărat să alegi rochia albă. Este lejeră și aeriană, o alegere splendidă pentru vara anului 2022, care se poate purta peste tot. Pe lângă faptul că te ajută să suporți mai bine căldura, albul pune de minune bronzul în evidență.

Rochia neagră este ideală pentru serile șic la care vei participa

Este o piesă vestimentară clasică, ideală pentru evenimentele tale mai șic. O poți purta alături de pantofi cu toc sau de sandale elegante. Dar, nimeni nu spune că nu se poate purta alături de sandale fără toc. Este deci un aliat de preț pentru această vară, cu care nu ai cum să dai greș.

Rochia din dantelă

Rochia cu detalii delicate te va ajuta să ai un look feminin și delicat. Dantela care imită broderia te va ajuta să fii în orice situație extrem de elegantă. În plus, acest tip de rochie merge de minune cu o pereche de pantofi sau de sandale cu toc pentru un look extrem de șic. Dar se poate purta și cu o pereche de bascheți mai cool pentru un look casual foarte în vogă.

Rochia croșetată se poate purta atât pe plajă, cât și în viața de zi cu zi. Vine cu un supliment de lejeritate și de alură pentru ținutele tale. În nuanțe de alb, de negru, de bej sau chiar în nuanțe mai puternice, este modelul de rochie care se adapteză oricărui stil.

Rochia boemă de vară. Lungă, midi sau scurtă, monocromă sau cu motive florale, rochia bho șic de vară simbolizeaz libertate și te v ajuta să faci față caniculei de afară.

