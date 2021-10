Care sunt cele mai frumoase cadouri de ziua copilul tău?

Noi credem că cel mai bun mod ca să-i aduci zâmbetul pe buze de ziua de naștere sau de nume consta în organizarea unei petreceri pentru copii, ca la carte.

Poți începe prin organizarea din timp a tuturor lucrurilor. Trebuie să te gândești cu câteva săptămâni înainte la cum vrei să arate petrecerea copilului tău pentru a te asigura că totul o să fie așa conform planurilor tale. O petrecere pentru copii este în sine un cadou, dar poți să fii sigur că sărbătoritul și prietenii săi se vor bucura și mai mult atunci când vor vedea și alte surprize.

Ți-am pregătit, mai jos, o listă cu cele mai iubite cadouri pentru copii la petreceri. Sunt câteva idei pentru o petrecere de neuitat.

1. Toți cei dragi copilului să fie prezenți

Alături de copilul tău, alegeți oamenii lângă care veți petrece o zi magică. De la colegii de clasă, la prietenii din parc, la rude și verișorii, chiar și colegii de la fotbal sau balet, numărul invitaților va fi mare și energia va fi nelipsita. Puteți crea împreuna chiar și invitații tematice care vor cuprinde locația, data și ora petrecerii, dar și un mic text haios.

2. Locația ideală

Locația trebuie aleasa in funcție de numărul invitaților, de vreme, dar mai ales de vremuri. Fie ca alegi sa organizezi petrecerea la un loc de joaca sau chiar la tine acasă, locul destinat petrecerii trebuie sa cuprindă toată distracția planificata.

3. Tematica petrecerii trebuie să fie in ton cu preferințele copilului

Pentru ca distracția sa fie la ea acasă, alege împreuna cu copilul tău tema petrecerii. Aceasta poate fi inspirata din hobby-urile sale sau chiar din personajele, desenele animate sau filmele sale preferate. Tema te va ajuta si la decorul locației, încât poți opta pentru baloane cu heliu, piniata, popcorn, vata de zahar, dar si gheata carbonica si experimente trăznite, ateliere de creație ce va ajuta la rețeta perfecta pentru distracție.Cu siguranță copilul tău se uită la desene animate și are personaje preferate. Hainele, accesoriile și majoritatea obiectelor pe care le dorește cel mic sunt ilustrate cu aceste personaje.

4. Animatori ce interpretează personajele adorate de copii

Prichideii sunt foarte bucuroși că sunt înconjurați de eroii sau prințesele lor preferate și tu poți face astfel încât unul dintre invitații de la petrecerea copilului tău să fie chiar personajul lui preferat. Pentru a concretiza acest lucru poți apela la animatori petreceri copii, iar aceștia îți pot oferi o varietate de personaje dintre care să alegi. După ce ai selectat erou sau prințesa preferată poți să te gândești dacă îi vei anunța pe copii sau vei păstra secret pentru a fi o mega surpriză.

Rețeta nu ar fi completa fără animatori. Împreuna cu personajele preferate ale copilului tau vine si distracția. Coregrafiile haioase, dar si jocurile interactive , sunt pregătite special pentru a menține energia si atenția celor mici. Face painting-ul va da culoare petrecerii transformându-i pe copii in personajele lor preferate. Rezerva din timp personajele favorite alegând din gama variată de animatori petreceri copii oferiți de SuperParty: Mickey, Minnie, Goofy, Daisy, Elsa, Ana și Olaf, Eroii in pijama: Bufnița, Pisoi și Șopi, Rapunzel și Papa Gheorghe, Belle, Cenușăreasa, Aurora, Alba ca Zapada, Ariel, Merida, Prinț, Pirații, Spider-Man, Batman, Venom, Hulk, Iron Man, Flash, Mario, Luigi si Prințesa Peach, Unicorni, Wonder Woman, Cat Woman, Căpitan America, Harley Quinn si Joker, Alice in Tara Minunilor, Buburuza Și Motan Noir, Clown si Clownita, TinkerBell si Peter Pan, personaje din Star Wars, Hello Kitty si Barbie, Aladin si Jasmine, minioni, Ștrumfița si Papa Ștrumf, Izzy si piratul Jack, Sofia 1, Soy Luna, Thor, SuperMan, Testoasele Ninja, Patrula Cățelușilor, Stefania și Sportacus din Orășelul Leneș, Maleficent și vrăjitoare, Masha și Ursul, Lego Ninjago, Tom și Jerry, Păpușa Lol, Micii Ponei, Vampirina, Scooby Doo și Winnie The Pooh.

5. Piniata

Copiii iubesc dulciurile, jucăriile și cadourile, pentru a combina toate aceste trei elemente într-unul singur poți alege o Piniata pentru petrecere. Acesta este o surpriză specială pentru că se întâmplă să vezi Piniata destul de rar, iar copilul tău sigur se va bucura. Vei atrage privirile tuturor atunci când va fi momentul ca cei mici să lovească piniata pentru a lua dulciurile din interior. Un alt avantaj pe care ți-l va aduce Piniata este că în interior poți adăuga atât bomboane, cât și jucărioare.

6. Moment de creativitate

Pentru a da o notă creativă eventimentului organizat de tine poți organiza alături de animatori un atelier în cadrul căruia copii să își dezvolte calitățile artistice. Pentru a stabili natura acestui atelier este recomandat să dicuți cu câțiva părinți pentru a știi ce pasiuni au și copii lor. În funcție de ceea ce preferă majoritatea poți dicuta cu animatorii ca să fi sigur că dorințele copiilor coincid cu lista de activități. Pe lângă faptul că cei mici vor desfășura o activitate creativă, ei își vor putea lua acasă propria creație. Contează foarte mult să le permiteți copiilor să facă ceea ce își doresc. Este recomandat ca părinții să nu intervină la aceste ateliere de creativitate deoarece prichindeii, chiar dacă sunt mici, sunt foart descurcăreți.

7. Tortul, nu uita de el

Nu uita sa pregătești sau sa comanzi un tort special pentru petrecere. Acesta poate fi decorat in tematica petrecerii și poate sa conțină Ingredientele sale preferate.

Cu aceste câteva idei, veți avea parte de petrecerea perfecta. Distracția și voia buna ii va aduce doar bucurie copilului, iar pentru tine va fi o amintire de neuitat.

