Cum alegi canapeaua potrivita pentru sufrageria ta?

Sufrageria este incaperea din locuinta unde toti cei ai casei se intalnesc impreuna pentru a servi masa, sau chiar locul unde va dati intalnire pentru a povesti si analiza pe indelete intamplarile de peste zi.

Daca aici este locul magic unde povestile se infiripa, cel mai nimerit obiect de mobilier pentru a sta impreuna la povesti este o canapea comoda, suficient de incapatoare si dintr-un material placut la atingere. Din acest motiv, ea trebuie sa satisfaca preferintele tuturor membrilor familiei din punct de vedere al confortului.

Daca folosesti insa incaperea doar pe post de dining si de servire a mesei, o canapea eleganta, dintr-o textura fina si catifelata este ideala pentru a conferi o nota aparte.

Asadar, cum faci sa alegi canapeaua potrivita pentru sufragerie? Iata mai jos cateva idei care te vor ajuta sa iei decizia cea mai buna.

In functie de utilitatea pe care o ofera sufrageriei

Sufrageria sau livingul este una din cele mai interesante incaperi pe care le poti amenaja in locuinta. Chiar daca aici nu ai nevoie de multe piese de mobilier, o canapea comoda este esentiala si schimba atmosfera intregii camere.

Aceasta piesa poate avea atat rol functional, cat si estetic, iar in alegerea ei trebuie sa ai in vedere in primul rand utilitatea pe care o ofera incaperii. Vrei sa creezi aici un loc exclusiv destinat socializarii, pentru ca toti cei ai casei sa se adune seara la serialul preferat? Sau vrei sa pui in valoare in mod special un astfel de obiect printr-un design deosebit, in asa fel incat sa aiba un rol decorativ ridicat?

Dintre diferitele modele de canapele, opteaza pentru una moderna, care va personaliza in mod distinct interiorul si va reprezenta un element de design valoros.

Daca spatiul este de dimensiuni mai reduse, opteaza pentru un model mai compact, cu brate mai subtiri, de exemplu o canapeluta aspectuoasa si comoda cu doua locuri. Un coltar mare si confortabil pare o solutie potrivita, dar trebuie sa verifici cu atentie dimensiunile, astfel incat spatiul sa ramana suficient de aerisit.

In functie de stilul de amenajare a camerei

Pentru a obtine un interior modern si confortabil, tine cont de tipul de amenajare a camerei si de restul mobilierului de aici. Pentru un design minimalist, alege un model de canapea tapitata cu stofa, piele sau piele ecologica, cu linii simple si drepte si in culori de preferinta neutre. Intr-un living industrial, o piesa mare lucrata in piele va oferi un contrast reusit in raport cu elementele structurale ale incaperii.

Daca sufrageria este decorata in stil eclectic, poti opta pentru un model cu forme si curburi atipice, care va conferi personalitate camerei si o va individualiza. In acest caz, alege una cu tapiterie in culori mai neobisnuite, precum galben, turcoaz sau fuchsia.

Astfel, designul aparte al acestei piese se va remarca imediat.

Dupa functiile suplimentare de care dispune

Daca stii ca ai des musafiri si ai nevoie de spatiu suplimentar pentru odihna, cel mai indicat este sa alegi o canapea extensibila, care se desface cu usurinta. Pentru o sufragerie pe care o folosesti insa doar pentru a servi masa alaturi de cei dragi, alege un model elegant, cu o textura unica, precum un model in forma de scoica, perfecta pentru o zona de dining aparte, chiar daca nu dispune de functii suplimentare.

Poti opta si pentru un alt fel de dispunere a acestei piese de mobilier decat cea clasica, cu spatele la perete. De exemplu, intr-un living mai mic foloseste-o pentru a delimita distanta dintre bucatarie si dining. Lasa o mica distanta intre canapea si perete sau zona geamului, iar in acest fel incaperea va parea mai aerisita si mai luminoasa.

Alege din ofertele online o canapea cu linii moderne, si de ce nu, cu un aspect usor vintage, care poate conferi personalitate sufrageriei tale. Astfel, ea va fi atat un element extrem de funcțional, cat si unul cu rol estetic ridicat si care va aduce un plus de eleganta caminului.

Sursa foto – Unsplash, Modela

