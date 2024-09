Brandul Robel – cu şi pentru dumneavoastră de ani de zile

Robel este nu doar o afacere de familie, ci are o istorie în spate care îi oferă valoare şi autenticitate în faţa voastră, a cumpărătorilor. Orice rezultat frumos are ambiţie şi determinare în spate, iar ceea ce a dus la crearea acestui brand este o pasiune comună pentru pantofi a unei familii de origine slovacă. În tinereţe, tatăl a lucrat într-o fabrică de pantofi, fapt a deschis poarta posibilităţilor pentru familia ce avea să devină în viitor fondatoarea brandului. El are originile în oraşul Partizanske din Slovacia, iar astăzi Robel există de mai bine de 25 de ani în industrie.

Acum brandul figurează în 32 de magazine, şi este bineînţeles prezent în online pe site-ul nostru Robelshoes. În plus, brandul se defineşte prin sustenabilitate şi respect atât faţă de clienţii săi, cât şi faţă de produsul lor, astfel că aveţi opţiunea de a vă comanda pantofii online şi de a-i încerca în magazinele noastre fizice. În cazul în care nu vă e bună mărimea sau pur şi simplu nu vă sunt pe plac, pantofii vor rămâne în continuare în magazin pentru a nu mai fi trimişi înapoi, economisind astfel combustibil şi reducând emisiile toxice. Prin acest proces, Robelshoes doreşte să tragă un semnal de alarmă asupra consumerismului, încurajând oamenii să nu cumpere compulsiv, ci să se asigure de dinainte că pantofii pe care îi aleg bifează toate cererile.

Un brand pentru toate gusturile

Robel colaborează şi cu alte brand-uri de calitate precum Rieker, Gabor, Högl, Bugatti, Tamaris sau multe altele, dorind să creeze astfel un spaţiu deschis şi cuprinzător pentru toţi clienţii săi. Avem atât categoria de bărbaţi, cât şi de femei, iar acestea la rândul lor cuprind toate tipurile de pantofi sau accesorii pentru toate vârstele. De la sneakerşi sport sau casual, până la pantofi business, eleganţi sau smart casual, pantofi cu toc de toate stilurile, sandale sau şlapi lejeri. Chit că trendurile sunt un punct de plecare în modul în care ne alegem selecţiile de pantofi pe sezoane, încercăm să adăugăm şi un touch personal în colecţiile care ne reprezintă. Întotdeauna vom pune calitatea pe primul loc, dorind astfel să ne onorăm promisiunea de a vă pune în contact cu branduri de încredere care şi-au câştigat această reputaţie de ani întregi. Robelshoes este despre alegeri înţelepte, autenticitate, transparenţă şi nu în ultimul rând, tradiţie. Pentru ca ceva să funcţioneze pe deplin, trebuie să înceapă dintr-o pasiune arzătoare al cărei foc să fie veşnic aprins. Acest foc este menţinut de clienţii noştri care ne aleg în continuare, astfel că dorinţa noastră de a ne îmbunătăţi mereu se datorează dumneavoastră. Vă aşteptăm în număr cât mai mare să faceţi parte din familia noastră, iar noi vă garantăm o experienţă unică!

