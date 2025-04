Noua gamă de in și denim Levi’s te menține cool pentru primăvara/vara 2025

Denimul Levis este de multă vreme o țesătură pentru toate anotimpurile. Cel puțin pe frontul stilului. Iar acum, mulțumită introducerii unei noi colecții din denim stretch ușor, cu un amestec de in, este și o culme a confortului. Vă prezentăm Levis Linen + Denim pentru primăvara și vara 2025.

Cu Linen + Denim, Levis are o abordare nouă, dar clasică, pentru a te menține răcoros vara. Colecția prezintă o gamă de articole preferate de la Levi – inclusiv jeanși și pantaloni scurți din denim pentru bărbați și jeanși, pantaloni scurți din denim, topuri și chiar o salopetă pentru femei – care combină denimul cu inul, o țesătură care a fost de multă vreme un element de bază al verii, datorită structurii sale mai ușoare și mai răcoroase. Cheia inului este fibra sa naturală, cu o țesătură mai largă, astfel încât permite o mai bună circulație a aerului. Și mai mult flux de aer înseamnă mai puțină căldură acumulată, motiv pentru care a fost un element de bază al garderobelor de vară de când își amintește oricine.

Pentru Levis, este o nouă modalitate de a păstra denimul în rotația de vară, chiar și în cele mai fierbinți zile ale anului. Și este, de asemenea, o modalitate de a mixa outfiturile cu denim. La urma urmei, inul are un aspect unic atât datorită texturii, cât și modului în care se drapează. Introducându-l în denimul clasic Levis, îi conferă un aspect natural în comparație cu caracterul mai tradițional rigid al țesăturii și îi conferă o senzație mai moale, puțin mai drapată. Noul Levis Linen + Denim este, de asemenea, mai ușor decât denimul tradițional, așa că se simte mai confortabil de purtat atunci când mercurul ajunge la vârf.

Pentru femei, veți vedea cămașa Iconic Western atât în ​​indigo întunecat, cât și decolorat, un Shrunken Trucker 90s, o vestă Shrunken 90s și o salopetă iconică, care combină elementele unui Trucker și a unor jeanși Levis într-o salopetă ultra elegantă. Pantalonii pentru femei includ un High Baggy Short, Lightweight Carpenter Short, un Jean Straight XL, un Baggy Dad Jean și un Lightweight Baggy Carpenter.

Pentru bărbați, colecția include o gamă de blugi, inclusiv 502 Taper, 512 Slim Taper, 511 Slim, 555 Relaxed Straight și 505 Regular clasic. De asemenea, este inclus și un șort 468 Loose din indigo decolorat, indigo închis și ecru natural.

Când vine vorba de vară, temperatura nu ar trebui să dicteze dacă poți sau nu să porți Levis-ul tău preferat. Și acum, datorită noii colecții Levis Linen + Denim, nu trebuie niciodată să renunți la elementele din denim.

