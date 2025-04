Recomandat de 12.000 de influenceri: Costume de baie BERLOOK – cea mai bună alegere pentru acoperire completă și susținere totală

Cu sprijinul a peste 12.000 de influenceri din întreaga lume, costumele de baie BERLOOK au devenit un must-have în garderoba estivală a multor femei. Fiind un brand de modă axat pe sustenabilitate, BERLOOK nu pune accent doar pe frumusețe și încredere, ci și pe responsabilitatea față de mediu – permițând fiecărei femei să-și exprime individualitatea în timp ce contribuie pozitiv la protejarea planetei.

BERLOOK: Gardianul oceanului și al petrecerilor?

Când pandemia a pus pauză lumii, am început să ne regândim relația dintre oameni și natură. Pe măsură ce poluarea mediului s-a intensificat, am decis să valorificăm experiența noastră de peste zece ani în industria modei pentru a crea un brand de costume de baie care îmbină estetica, confortul și sustenabilitatea. Cu BERLOOK, femeile nu doar că arată impecabil pe plajă, dar contribuie și la promovarea modei sustenabile. Costume de baie BERLOOK nu sunt simple articole vestimentare – ele reprezintă o revoluție în modă și responsabilitate.

De ce iubesc influencerii costumele de baie BERLOOK

Acoperire perfectă, curbe elegante

Costumul de baie cu nod răsucit de la BERLOOK oferă un design unic care asigură susținere și încredere de neegalat. Țesătura moale, combinată cu detalii rafinate de nod, adaugă dimensiune și evidențiază silueta pentru o potrivire impecabilă. Fie că este vorba de o escapadă la mare sau de o petrecere la piscină, acest costum oferă o eleganță naturală datorită formei sale sculptante. Fabricat din materiale reciclate, ajută la reducerea consumului de resurse naturale limitate și de energie, fără a compromite confortul luxos.

Susținere puternică pentru o înotare fără griji

Pentru femeile care au nevoie de susținere suplimentară, BERLOOK a lansat un costum de baie cu armătură și acoperire completă. Acest design oferă stabilitate superioară, cu o susținere eficientă a bustului datorită armăturii integrate, asigurând o fixare sigură și fermă în timpul activităților acvatice. Bretelele elastice și structura solidă garantează că costumul rămâne la locul lui, oferind confort și siguranță, astfel încât femeile să se bucure din plin de valuri și de prospețimea apei.

Upgrade eco-friendly, pentru protejarea naturii

Seria Eco-look de la BERLOOK este realizată din țesătura sustenabilă ECONYL® – o fibră de nailon 100% regenerată din deșeuri pre- și post-consum, cum ar fi plasele de pescuit abandonate, deșeurile plastice industriale și resturile textile. Alegând ECONYL® în locul nailonului nou, reutilizăm materiale care altfel ar ajunge la gropile de gunoi. Din 2023, folosirea țesăturii ECONYL® a ajutat la redirecționarea a 133.6 kg de deșeuri, inclusiv 33.4 kg de plase de pescuit abandonate.

12.000 de influenceri o adoră – BERLOOK stabilește un nou trend în moda costumelor de baie

Pe rețelele sociale, costumele BERLOOK sunt favoritele influencerilor și ale bloggerilor de modă. Multe femei și-au împărtășit experiențele de probă, recomandând BERLOOK pentru abordarea sa fresh în moda costumelor de baie. De la designul elegant cu nod răsucit la varianta cu armătură pentru susținere maximă și țesătura sustenabilă ECONYL®, costumele BERLOOK răspund diverselor nevoi feminine, devenind noul reper în tendințele verii.

Vara aceasta, alege BERLOOK și bucură-te de îmbinarea perfectă între stil, acoperire și susținere – totul cu un impact pozitiv asupra modei sustenabile!

Pentru mai multe detalii, vizitează site-ul oficial BERLOOK (link).

Recommended by 12,000 Influencers: BERLOOK Swimwear – The Best Choice for Ultimate Coverage and Support

With the endorsement of over 12,000 influencers worldwide, BERLOOK swimwear has become a must-have in many womens summer wardrobes. As a fashion brand rooted in sustainability, BERLOOK not only emphasizes beauty and confidence but is also committed to environmental responsibility, allowing every woman to showcase her individuality while making a positive impact on the planet.

BERLOOK: The Guardian of the Ocean and Parties?

When the pandemic pressed pause on the world, we began to rethink the relationship between humans and nature. As environmental pollution intensified, we decided to leverage our decade-long experience in the fashion industry to create a swimwear brand that blends aesthetics, comfort, and sustainability. With BERLOOK swimwear, women can not only look their best on the beach but also contribute to the movement of sustainable fashion. BERLOOK swimwear is not just an ordinary swimsuit – it represents a revolution in fashion and responsibility.

Why Influencers Love BERLOOK Swimwear:

Perfect Coverage, Elegant Curves

BERLOOKs twisted-knot ​full coverage swimsuit features a unique design that delivers unparalleled support and confidence. The soft fabric, combined with exquisite knot detailing, builds dimension while flattering the figure for a flawless fit that enhances every curve. Whether at a beach getaway or a poolside party, this ​full coverage swimsuit allows effortless elegance with its sculpting silhouette. Crafted from recycled materials, it reduces reliance on limited natural resources and energy consumption while maintaining luxurious comfort.

Strong Support for Worry-Free Swimming

For women who need extra support, BERLOOK has introduced an underwire full-coverage swimsuit. This design offers superior stability, with a built-in underwire that effectively supports the bust, ensuring a secure and lifted fit during any water activity. The combination of high-elasticity straps and a firm structure ensures that the swimsuit stays in place, providing both comfort and security, so women can fully enjoy the thrill of the waves and the coolness of the pool.

Eco-Friendly Upgrade, Protecting Nature

BERLOOKs Eco-look series is crafted using ECONYL® sustainable fabric—a 100% regenerated nylon fiber derived from pre- and post-consumer waste, such as discarded fishing nets, industrial plastic waste, and fabric scraps. By choosing ECONYL® over new nylon, we repurpose waste materials, giving them a second life. Since 2023, our use of ECONYL® fabric has diverted 294.53 pounds of waste from landfills, including 73.64 pounds of discarded fishing nets.

12,000 Influencers Swear by It—BERLOOK Sets a New Swimwear Trend

On social media, BERLOOK swimwear has become a favorite among influencers and fashion bloggers. Many have shared their try-on experiences, recommending BERLOOK for its fresh take on swimwear fashion. From the stylish twisted-knot design to the ultra-supportive underwire option and the sustainable ECONYL® fabric, BERLOOKs innovative designs cater to womens diverse needs, making it the new benchmark in swimwear trends.

This summer, choose BERLOOK and experience the perfect fusion of fashion, coverage, and support—all while contributing to sustainable fashion!

For more details, visit the BERLOOK official website (link).

