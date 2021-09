8 trenduri în domeniul beauty e-commerce pentru 2021

De la soluții de îngrijire a pielii hiper-personalizate la soluții cosmetice care țin de domeniul inteligenței artificiale, comercianții cu amănuntul în domeniul beauty caută mereu să îmbunătățească experiența clienților. În acest articol vă oferim informații cu privire la cele mai importante trenduri în beauty e-commerce în 2021 și care este primul și cel mai important pas dacă doriți să începeți o afacere online.

Trenduri 2021 în domeniul beauty e-commerce

1. Incluzivitatea este neprețuită

Incluzivitatea ia în considerare nevoile și abilitățile pentru cât mai multe persoane posibil. Are scopul de a mulțumi o gamă mult mai largă de indivizi, de a oferi ceva ușor de utilizat și plăcut pentru cât mai mulți indivizi posibil.

Gamele de produse incluzive, care pemit tuturor să se „regăsească” devin din ce în ce mai comune. Nevoia de a se regăsi se reflectă din ce în ce mai mult în consumatorii care caută produse bazate pe valoare, cu care se pot raporta în ceea ce privește personalitățile și stilurile de viață individuale.

Datele au arătat că aceste produse cresc într-un ritm dublu față de piața convențională, iar companiile care adoptă stiluri și linii incluzive își văd eforturile recompensate în veniturile lor anuale.

2. Realitate virtuală, Realitate augumentată și parteneriate tehnologice

In octombrie 2019, Perfect Corp, cea mai importantă companie din domeniul realității augumentate (AR) din lume, a început colaborarea cu gigantul chinez de comerț electronic, grupul Jack Mas Alibaba. Acesta a integrat tehnologia virtuală de testare YouCam Makeup AR în experiențele de cumpărături online. Astfel, clienții din China puteau testa virtual produsele. La doar 6 luni de la utilizarea tehnologiei AR Perfect Corp, Alibaba a dezvăluit că și-au crescut rata de conversie de 4 ori.

De atunci, noile tehnologii din industria beauty sunt pe val, numeroase branduri incluzând inteligență artificială, realitatea virtuală sau augumentată. Impactul tehnologiei asupra industriei beauty este atât de puternic, încât CEO-ul companiei L’Oreal India a stabilit în plan global misiunea brandului de a „evolua de la domeniul frumuseții la o companie de tehnologie în domeniul frumuseții'.

In Malaezia, brandul de îngrijire a pielii Nutox a colaborat cu Ministry XR pentru a crea un „instrument de analiză a pielii' pentru a oferi clienților o experiență hiper-personalizată atunci când cumpără produse pentru îngrijirea pielii – ceva dificil de cumpărat fără a încerca eșantioane în magazin. Instrumentul este pus la dispoziția oricui deține un smartphone pentru a-și analiza pielea și pentru a identifica problemele majore ale pielii, cum ar fi ridurile, hiperpigmentarea, textura și lipsa de elasticitate.

De la testarea virtuală a machiajului până la analiza pielii bazată pe dovezi, AR și alte tehnologii, toate acestea schimba modul în care consumatorii descoperă, experimentează și se conectează cu mărcile din domeniul sănătății și frumuseții.

Cu toate acestea în lansarea unui nou magazin online primul și cel mai important aspect pe care trebuie să îl aveți in vedere este alegerea furnizorului de găzduire web. Fără web hosting, magazinul dvs. nu ar putea fi online și nu ar fi disponibil utilizatorilor din întreaga lume.

3. Cumpărături cu abonament (subscription box)

Subscription boxes (în traducere 'cutii de cumpărături pe baza de abonament') fac viața occidentalilor mai usoară și mai interesantă de ani buni deja. Un subscription box funcționează pe principiul că vă faceti un abonament lunar la un anumit tip de produse (în cazul nostru cosmetice sau care țin de beauty) pe care le primiți lunar acasă.

In 2010 piața subscription boxes a explodat. Un raport al Royal Mail prognozează creșterea valorii pieței subscription boxes cu 72% până in 2022, iar datele din întreaga lume par să fie de acord. Ca să vă faceți o idee, 25% dintre consumatorii americani (atât bărbați, cât și femei) primesc în prezent un subscription box iar alți 32% dintre respondenti intenționează să se aboneze în următoarele 6 luni. În domeniul beauty e-commerce, numeroase companii au demonstrat deja cât de reușit poate fi modelul de afaceri al cumpărăturilor cu abonament.

Un studiu realizat de McKinsey pe 5.000 de consumatori americani, arată că serviciile de curățenie – abonamente care urmăresc să caute și să surprindă oferind articole noi sau experiențe foarte personalizate – au primit 55% din totalul abonamentelor și au fost de departe cele mai populare sugerând o dorință puternică de servicii personalizate din partea clienților.

Subscription boxes cu produse de îngrijire pentru bărbați au fost identificate ca oferind cele mai mari oportunități de creștere de pe piată, așa că nu este o surpriză faptul ca au atras atenția mărcilor și comercianților cu amănuntul precum P&G (Gillette on Demand), Sephora (Play!) și Walmart (Beauty Box).

4. Frumusețe naturală, curată și transparentă

Consumatorii caută tot mai mult mărci care sunt transparente în privința listei lor de ingrediente și care oferă produse naturale. Conceptul de „frumusețe curată” este prezent încă din 2018 în industria beauty, însă continuă să fie un subiect controversat, confuz și enigmatic, care poate pune mai multe întrebări decat oferi răspunsuri.

Tot mai multe multe marci încep sa iasă din aceasta confuzie prin abordări minimaliste și transparente, pe masură ce consumatorii continuă să acorde o atenție deosebită listei ingredientelor de pe spatele produsului.

Consumatorii din industria beauty se îndreaptă către produse mai naturale și mai simple. Dar, mai degrabă decât să accepte pur și simplu definițiile mărcilor despre ceea ce este natural, consumatorii decid singuri.

Înlăturarea parabenilor din produse sau dorința de a încerca ceva nou dacă este „curat” permit apariția unor noi nișe de piață, precum „blue beauty” – un concept care se referă la produse care au ca scop protejarea oceanelor și a resurselor de apă potabilă.

5. Folosirea big data pentru dezvoltarea de noi produse

Următoarea mare idee în domeniul frumuseții este comunitatea. Brandurile care vor câstiga în viitor sunt cele care își pot activa clienții, adepții, fanii și reușesc să îi implice în brandul lor, ajutându-i să-și construiască marca, la dezvoltarea produselor, în marketing și în toate aspectele afacerii.

Cum se poate realiza acest lucru? Creșterea big data în industria beauty este rezultatul unui număr mare de date colectate prin intermediul chestionarelor, a termenilor de căutare și obiceiurilor de cumpărături. Aceste date au un impact semnificativ asupra dezvoltării de noi produse, pe baza preferințelor clientilor.

În întreaga industrie a frumuseții, numeroase mărci colectează și analizează date (cu ajutorul inteligenței artificiale și învățării automate) pe care le utilizează apoi în procesele de dezvoltare.

6. Influencer-ii sunt o investiție

Marketingul prin intermediul influencerilor a făcut parte din strategiile de eCommerce de frumusețe în ultimii ani și va rămane în continuare. Raportul Value of Beauty din 2020 arată că pentru fiecare dolar cheltuit pentru marketingul prin intermediul influencerilor, marcile au obținut o rentabilitate a investitiei de aproximativ 11,45 dolari.

Cu toate acestea, datele sugerează că ar putea exista o nouă tendință în industria influencerului: autenticitatea. Adoptarea unei abordări mai oneste va ajuta la întărirea încrederii în rândul adepților sceptici. Noile valori de transparență și relatabilitate deschid calea perfectă pentru tendința ascendentă a micro-influencerului influent, cu care consumatorii consideră că pot construi o conexiune personală printr-o interacțiune regulată, mai personalizată.

7. Parteneriate cu diverse mărci

Un studiu de piață recent arată că, colaborările din orice industrie au fost de până la 30 de ori mai ieftine decat publicitatea digitală, datorită capacitații de a accesa un public deja existent.

Deci, atunci când interese cum ar fi o gustare preferată din copilărie sau o emisiune de televiziune, sunt combinate cu machiajul și frumusețea, alăturându-se publicului existent al ambelor mărci într-o mișcare de marketing numită co-branding, se obțin mai multi clienți cu un potențial mai mare de acoperire – chiar atrăgându-i pe cei care de obicei nu ar fi interesați de machiaj.

Nu doar brandurile mari profită: din moment ce publicitatea digitală devine un spațiu din ce în ce mai complicat, co-brandingul cu ajutorul influencerilor este o noua metodă eficientă de a combina două seturi de segmente de public și de a genera emotii, vanzări și noi urmăritori ai mărcii.

Pe măsură ce influencerii continuă să ocupe spatiul digital și colaborativ, mai multe branduri start-up încep să folosească publicul care le este disponibil imediat.

8. Îngrijire a pielii hiper-personalizată

Sondaje recente indică faptul că cerința pentru personalizare este ridicată, 80% dintre respondenți indicând că sunt mai predispusi să facă afaceri cu o companie dacă oferă experiențe personalizate și 90% indică că li se pare atrăgătoare personalizarea.

Aceasta dorință continuă de personalizare și conexiune cu mărcile a permis ca o nouă formă de hiper-personalizare să apară între aceste trenduri din beauty e-commerce, datorită tehnologiei AI și unei conversatii bidirectionale, bazate pe date.

Există deja numeroase exemple care au început să apară incă de la sfarsitul lui 2019: masca de fata tipărită 3D adaptată nevoilor pielii dvs. pe baza datelor colectate cu ajutorul unui selfie, urmărirea ph-ului pielii și indicarea produselor adecvate cu ajutorul unei aplicații pe telefon, seruri personalizate, etc.

În plus, s-a constatat ca căutările de „microbiom” pe Google (microorganismele din interiorul și din interiorul corpului) au crescut cu + 110% de la an la an, începând din 2019. Creșterea acestor căutări sugerează că piața îngrijirii pielii faciale se îndreaptă spre o îngrijire a pielii hiper-personalizată.

În multitudinea de trenduri beauty din e-commerce și în această industrie extrem de competitivă, hiper-personalizarea este o modalitate de asigurare că mărcile pot ieși în evidență, permițând consumatorilor să ia decizii în cunoștință de cauză pe baza preferințelor lor, fără a-i inunda cu opțiuni nesfârșite. Folosirea tehnologiei pentru îndeplinirea nevoilor clienților permite fidelizarea mărcii și vanzările repetate.

Trenduri beauty în comerțul electronic: ce urmează?

Brandurile din domeniul beauty se află într-o poziție unică de a construi legături personale puternice cu clienții lor și există multe lucruri care pot fi învățate din modul în care au făcut acest lucru până în prezent.

Aceste trenduri beauty în e-commerce ne oferă o idee despre direcția în care se îndreaptă industria și strădaniile brandurilor de a îmbunătăți călătoriile digitale ale clienților.

