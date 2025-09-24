5 cheltuieli cu banii de buzunar care pot deveni lecții de viață pentru adolescenți în această toamnă

5 cheltuieli cu banii de buzunar care pot deveni lecții de viață pentru adolescenți în această toamnă

Fiecare toamnă vine cu începuturi noi: școală, prieteni, dorințe, planuri. Însă, pe măsură ce crește, adolescentul tău nu își mai dorește doar gadgeturi și haine. Vrea să-i oferi mai multă independență și încredere. Sunt momente delicate, pe care și tu, și el trebuie să învățați să le gestionați. Dar marile lecții de viață se învață cu pași mici. Poți începe să-i explici ce înseamnă independența, prin câteva lecții simple despre autonomia financiară. Iată 5 idei prin care să-ți ajuți adolescentul să înțeleagă valoarea banilor de buzunar în această toamnă. 

  1. Înghețata cumpărată din propriii banii are gustul independenței

Indiferent de sezon, ieșirile la înghețată sunt momentele voastre speciale, în care râdeți mult și vorbiți deschis despre orice. Însă există ceva special în prima înghețată cumpărată din propriii banii de copilul tău. Este vorba despre sentimentul de independență care vine odată cu plata făcută din bugetul lui. Dă-i voie să facă cinste din banii de buzunar. Așa poate înțelege că micile bucurii au un alt gust când sunt făcute fiind conștient de propriile resurse financiare. 

  1. Prima „investiție': Banii economisiți pentru o bicicletă nouă

Când își dorește o bicicletă nouă, explică-i că este mai înțelept să economisească o parte din banii de buzunar, ca să poate strânge mai rapid suma de care are nevoie. Dorința de a avea bicicleta cu care să iasă în parc cu prietenii va deveni o lecție despre răbdare, obiective și satisfacția că a obținut ceva prin propriul efort. Nu este vorba doar despre valoarea banilor, ci și despre valoarea deciziilor bune. 

  1. Ieșirea în oraș cu prietenii – o lecție despre buget

Un suc, o pizza, un bilet la cinema sunt tot atâtea ocazii ca un adolescent să învețe despre planificarea bugetului și alegeri, de fiecare dată când iese în oraș cu prietenii. Când are la dispoziție o sumă fixă, va începe să compare și să ia decizii în funcție de priorități. Practic, în acest fel va învăța să-și construiască propria relație cu banii. 

  1. O lecție despre generozitate: Donația către o cauză socială 

Când în lumea lor se vorbește deseori despre „ce am eu', donația către o cauză socială este o lecție importantă despre generozitate, dar și despre utilitatea banilor, despre ce alegi să faci cu resursele pe care le ai. Nu contează dacă vrea să susțină un caz umanitar, un adăpost pentru animale sau orice altă cauză în care crede. Faptul că poate sprijini cu banii săi pe cineva care are nevoie de ajutor îl va face să simtă că are puterea de a face bine.

  1. Economii pentru următoarea vacanță, chiar dacă abia a început școala 

Și voi începeți să visați la următoarea călătorie imediat ce v-ați întors din vacanță? Învață-l pe copilul tău că primul pas de la vis la plan este să înceapă să pună bani deoparte. Va înțelege astfel ce înseamnă să fii atent la propriul buget și să reziști impulsurilor de a cumpăra lucruri care nu îți sunt neapărat necesare. Totul pentru obiectiv mult mai mare: viitoarea vacanță, în care va putea să se bucure de mai mulți bani de buzunar pentru că a făcut propriile economii. 

Visa ING Young: Copilul are propriul HomeBank, tu urmărești discret cum își gestionează banii

Autonomia financiară se învață, se construiește și se consolidează, iar cu instrumentele potrivite, lucrurile devin mult mai simple. Primul pas pe care îl poți face este să-i deschizi copilului tău un cont Visa ING Young, direct din aplicația ta mobilă HomeBank. 

Serviciu destinat minorilor cu vârste între 10 și 18 ani, ING Young este disponibil gratuit, exclusiv în HomeBank-ul tău și include un pachet format din HomeBank-ul copilului, un card de debit opțional, al cărui titular este chiar el, și un cont de economii la care să îi dai acces și lui. Acestea sunt atașate unui cont curent în lei, ING Card Complet, titularul fiind reprezentantul legal al copilului. 

Cu Visa ING Young, copilul tău va putea face retrageri de la ATM și plăți online sau în magazine, inclusiv cu telefonul, dacă are peste 16 ani și dacă și-a înrolat cardul într-un portofel digital. În același timp, nimic nu se întâmplă fără acordul tău. Tu stabilești limitele cheltuielilor, poți verifica din HomeBank-ul tău soldul contului său și toate tranzacțiile făcute, iar, în cazuri extreme, poți să îi blochezi sau să îi închizi cardul și HomeBank-ul.

Fiecare plată cu ING Young, o șansă de a câștiga o excursie la Disneyland® Paris 

ING Bank România colaborează cu Visa pentru a aduce magia poveștilor Disney® mai aproape de clienții săi în această toamnă. Prin parteneriatul Visa cu Disney®, clienții ING sunt încurajați să dea credit imaginației: fiecare plată cu cardul Visa ING Young efectuată până pe 30 septembrie îi poate aduce pe utilizatori mai aproape de o vacanță la Disneyland® Paris împreună cu familia.  

Practic, orice plată cu Visa ING Young înseamnă înscrierea automată într-o tombolă al cărei premiul constă într-un pachet all-inclusive, transport, cazare și acces la Disneyland® Paris timp de două zile, pentru doi adulți și doi copii minori. 

