3 trenduri noi în designul interior din 2022 pe care să le pui în practică acasă

În acest an trendurile din designul interior sunt mult mai variate și mai emancipate, căci designul interior, precum industria fashion, se naște din cultură și din evenimente marcante. Și cum acest an a fost și este un an al eliberării, al revenirii la viața de dinainte de pandemie, toate direcțiile din design merg spre o simțire mai profundă a vieții în natură, iar interiorul tinde să devină cât mai mult o parte integrată a exteriorului.

Cum poți defini trendul în designul interior?

Trendul în designul înterior este asemenea unui centru de interes din interiorul unei imagini, ceva care îți atrage atenția și îți dictează direcția privirii, este elementul cheie și el poate fi o culoare nouă, mai puțin folosită în trecut, o textură nouă, mai rar folosită, sau chiar un material nou de pe piață. Tendințele din design încep să vină din ce în ce mai des din industria fashion și din revistele de modă populare și să dispară mult mai repede decât în trecut.

Iată care sunt cele mai noi trenduri din 2022 pe care le poți folosi și tu în amenajarea locuinței tale

Liniile curbe iau locul liniilor drepte

Liniile curbe, organice ce dau senzația de continuare a spațiului exterior, asemeni ramurilor copacilor, înlocuiesc liniile drepte, rigide, care sugerează spațiu închis, delimitat. Aceste linii curbe pot fi regăsite în elementele de decor din casa ta (vaze, oglinzi), în mobilierul ales sau chiar în modul de proiectare a pereților interiori. Poți crea arce în coridor cu ajutorul unor profile metalice și șuruburi autonivelante, care pot fi găsite la un magazin de scule precum Bricolaj.ro.

2. Texturile naturale devin indispensabile interiorului

În anii trecuți am petrecut foarte mult timp în interior datorită pandemiei și asta se reflectă în trendul actual. Ca să ai o casă în trend este nevoie să aduci nu doar formele naturale în locuința ta, ci și materialele și texturile naturale, cum ar fi lemnul și piatra. Poți integra foarte ușor lemnul în clasicul parchet, cel vintage de la bunici, sau în blaturi și dulapuri. Ai grijă, însă, să fie lemn masiv. Cât despre piatră… marmura, granitul, chiar și pietricelele clasice pe care le găsești la orice magazin de bricolaj îți pot sugera foarte ușor ideea de spațiu exterior, chiar în locuința ta.

3. Maximalism

Da, opusul minimalismului. Maximalismul se axează pe bogăție de culori, texturi și elemente de dimensiuni exagerate. În loc să păstrezi esențialul pentru un spațiu funcțional și curat, fă-ți de cap: cumpără niște perne gigantice, ca element principal în dormitor, vopsește peretele frontal din living în culori extravagante sau pune un tapet cu elemente supradimensionate în bucătărie. Ceea ce a apărut ca un contracurent estetic al minimalismului devine acum unul dintre cele mai noi trenduri de pe piața designului.

Acestea ar fi cele trei mari idei pe care le regăsim în trendul anului 2022 însă ține cont că trendurile din design vin și pleacă iar cel mai important lucru nu este ca locuința ta să fie neapărat în trend ci ca tu să ai parte de un ambient care să te facă să fii în acord cu lumea din care faci parte.

sursa foto: pexels.com.

