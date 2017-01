Victoria Beckham a postat cea mai emotionanta fotografie cu familia sa alaturi de un mesaj pentru sotul ei “Te iubim”. In imagine apar cei patru copii ai cuplului, dar si cainele acestora, David fiind cu greu observat.

I think they love him! We 💜 you @davidbeckham X VB 🙏🏻 O fotografie postată de Victoria Beckham (@victoriabeckham) pe 30 Ian 2017 la 00:06 PST

Aceasta imagine cu familia se pare ca este postata dupa weekend-ul in care David si Victoria si-au reinoit juramintele. Daca in anul 1999 au vrut o nunta impresionanta, de data aceasta cuplul a ales o ceremonie intima, in casa lor aflandu-se doar sase invitati.

Citeste si:

Sfaturile pe care Victoria Beckham le da tinerelor care isi fac operatii estetice

David a povestit aceste detalii in timpul unui interviu si tot atunci a dezvaluit care este secretul longevitatii mariajului sau: “Stam impreuna pentru ca ne iubim. Suntem impreuna pentru ca avem patru copii minunati. Normal ca trecem si prin momente dificile. Cand avem dificultati lucram impreuna, ca o familie.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE