Sfaturile pe care Victoria Beckham le da tinerelor care isi fac operatii estetice

Nu aceleasi cuvinte de lauda cu privire la stilul ei pot fi atribuite tinutelor pe care Victoria Beckham le purta la inceputul carierei, atunci cand facea parte din trupa Spice Girls.

Se pare ca si Victoria are multe sa isi reproseze pentru acea perioada, insa intr-un articol recent a dezvaluit ca unul dintre cele mai mari regrete ale sale are legatura cu look-ul ei, in special cu operatiile estetice.

Designerul in varsta de 42 de ani a semnat o scrisoare publicata in British Vogue in care a precizat ca sfatul pe care si l-ar da, daca ar putea sa calatoreasca in timp, ar fi „Nu umbla la sanii tai!”

„Atatia ani am negat (operatia de marire a sanilor – n.red.) – un lucru stupid. Un semn de nesiguranta. Trebuie doar sa te bucuri de ceea ce ai!”, sustine Victoria Beckham.

Dezvalurile sale au continuat, Victoria vorbind si despre relatia cu sotul sau, David. „Da, dragostea la prima vedere exista. Ti se poate intampla cand esti in lounge-ul echipei Manchester United – chiar daca ai baut un pic, astfel incat unele detalii sunt neclare.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE