Moda si vedete la Festivalul de Film Sundance (Galerie FOTO)

Festivalul de Film Sundance, primul festival de film al anului, a debutat pe 19 ianuarie in Park City, Utah, si ne-a dat oportunitatea de a admira tinutele mult mai casual pe care le-au ales vedetele prezente la evenimente.

Cum temperaturile nu au fost deloc prietenoase, nu ne-a mirat foarte tare faptul ca celebritatile au ales tinute mai calduroase, de la rochii tricotate, piese din denim, jachete si chiar cizme de zapada. Da, ai citit bine!

Asta nu inseamna ca tinutele nu au fost la fel de chic si stylish! In plus, constituie o buna sursa de inspiratie pentru cum sa iti alcatuiesti un look cool pentru sezonul rece.

Citeste si:

Cele mai inspirate tinute de pe covorul rosu de la SAG Awards 2017

Foto: PR