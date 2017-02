Potrivit Us Weekly si People, Lady Gaga are un nou iubit, agentul sau, Christian Carino. Se pare ca cei doi au inceput sa petreaca mai mult timp impreuna din luna ianuarie, cand au fost surprinsi la un concert Kings of Leon.

Zvonurile unei posibile relatii intre cei doi au aparut dupa acestia au fost vazuti impreuna la pregatirile pentru Super Bowl, Carino pupand-o pe obraz pe Lady Gaga in timp ce aceasta facea un selfie.

A photo posted by hit fm (@hitfm.be) on Feb 10, 2017 at 1:44am PST

Cei doi au fost vazuti impreuna si la show-ul Tommy Hilfiger, in Venice Beach, California, insa reprezentatii lor nu au comentat zvonurile, iar Gaga a declarat in timpul unui interviu ca nu vorbeste despre viata sa personala.

Aceasta ar putea fi prima relatie a cantaretei dupa despartirea de Taylor Kinney, cei doi anuntand ca nu mai formeaza un cuplu in iulie 2016, dupa o logodna si 7 ani de relatie.

