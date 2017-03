Lady Gaga o inlocuieste pe Beyonce si devine noul cap de afis de la Coachella

Chiar daca nimeni, niciodata, nu o va putea inlocui pe Beyonce, un star de calibrul celui al lui Lady Gaga va compensa suficient de bine. Gaga are parte de un an fulminant in cariera si totul pare sa-i mearga din ce in ce mai bine. Dupa prestatia impresionanta din cadrul Super Bowl si de la premiile Grammy, artista in varsta de 30 de ani a fost desemnata in mod oficial ca inlocuitoare pentru Beyonce, Billboard fiind prima publicatie care a confirmat stirea.

‪It’s #Gagachella!!! @LadyGaGa is replacing @Beyonce as the main headliner both weekends at @Coachella!! PerezHilton.com/Beyonce‬ A post shared by Perez Hilton (@theperezhilton) on Feb 28, 2017 at 3:54pm PST

Gaga va aparea pe 1 august si in cadrul unui concert, ca parte din turneul ei mondial Joanne World Tour, si continua sa adauge din ce in ce mai multe concerte in agenda sa. Asa ca daca nu vei ajunge la Coachella, stii sigur ca vei mai avea multe alte posibilitati sa o vezi pe artista in concert, anul acesta.

Ea a confirmat la randul ei stirea cu o postare de pe Twitter care spunea “Sa petrecem in desert!”

Citeste si:

Beyonce nu va mai canta la Coachella

Prestatia sa va putea fi admirata pe 15, respectiv 22 aprilie, la cel mai asteptat festival de muzica din America. Coachella ii mai are cap de afis anul acesta si pe Radiohead sI Kendrick Lamar.

Foto: Arhiva Revistei ELLE