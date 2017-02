Beyonce nu va mai canta la Coachella

Producatorul festivalului si Parkwood Entertainment au anuntat joi pentru Associated Press, ca Beyonce isi anuleaza show-ul la sfatul doctorului: “Urmand sfaturile doctorilor ei de a avea un program mai putin riguros in urmatoarele luni, Beyonce a luat decizia de a renunta la reprezentatia din 2017 de la Coachella Valley Music &Arts Festival.”

Desi s-a speculat, inca de cand si-a anuntat sarcina, ca artista e posibil sa nu mai concerteze la Coachella, fanii au crezut totusi ca acest eveniment mult asteptat nu va fi anulat. Mai ales ca Beyonce a mai concertat insarcinata, acest eveniment nu ar fi parut ceva imposibil pentru ea. Totusi, acum fiind insarcinata cu gemeni si deja intr-un stadiu destul de avansat al sarcinii, intelegem de ce medicul i-a interzis sa urce pe scena.

Evenimentul ar fi fost unul mult asteptat nu numai pentru ca Beyonce e insarcinata ci si pentru ca ar fi fost prima femeie performer din ultimii 10 ani si prima femeie de culoare, cap de afis al festivalului.

Reprezentantii festivalului nu au mentionat inca cine ii va lua locul artistei pe 15 si 22 aprilie dar celelalte nume anuntate raman inca in picioare. Radiohead si Kendrick Lamar sunt in continuare alte nume mari care vor aparea la festival, dar o sa fie prezenti si The XX, Gucci Mane, Bon Iver, Father John Misty, Lorde si Future.

Cu toate ca acesta veste vine ca una foarte trista pentru toti cei care mergeau la festival pentru Beyonce, ea a promis ca va face parte din show-ul de anul viitor de la Coachella.

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE