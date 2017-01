Interpreteaza rolul unui cuplu casatorit in serialul de succes „Fargo” si au dus povestea de dragoste dincolo de micile ecrane: Kirsten Dunst s-a logodit cu Jesse Plemons.

Potrivit surselor, cererea in casatorie a avut loc weekendul trecut. Kirsten, in varsta de 34 de ani, si Jesse, de 28 de ani, formeaza un cuplu din primavara anului trecut. Prima aparitie impreuna pe covorul rosu a avut loc in luna mai 2016.

Nu se stie daca cei doi au stabilit data casatoriei si, din pacate, nici detalii despre inelul de logodna.

Cu toate acestea, la inceputul lunii ianuarie, actrita a fost prezenta la Festivalul de Film de la Palm Springs si a fost fotografiata purtand un inel de diamant, alimentand astfel zvonurile despre o posibila logodna.

Intr-un interviu acordat in urma cu cativa ani, Dunst vorbea despre nunta perfecta in viziunea ei. „O petrecere restransa cu DJ, prieteni si familie”, declara actrita.

Foto: Instagram