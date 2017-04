Joaquin Phoenix, John C. Reilly si Jake Gyllenhaal vor filma in Romania

Vesti minunate pentru romani, regizorul de succes si castigatorul unui premiu Palm d’or, Jacques Audiard, va filma filmul intitulat ‘The Sisters Brothers’ pe teritoriul Romaniei.

Povestea western a acestui film, cu actiunea in Oregon, din anul 1951 va rezulta intr-o productie americano-franceza cu studiourile Cristian Mungiu din Bucuresti.

Filmarile se vor petrece in Calugareni, Buftea si la Castel Film Studios pe finalul lunii august, a acestui an. Principalele staruri cinematografice care vor juca sunt Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal si Riz Ahmed. Producatorii sunt John C. Reilly, Michael De Luca, Rosa Attrab, Alison Dickey si Pascal Caucheteux.

Totodata, agentia de casting cauta personaje extra, episodice care sa joace rolurile de irlandez, englez, american, peruvian, chilean, mexican, francez, african, roman, ucraininan si rus. Rolurile nu au limita de varsta sau sex, asadar oricine este invitat la casting.

Acesta este primul film al lui Audiard si este bazat pe nuvela scrisa de Patrick deWitt, cu acelasi titlu. Actiunea nuvelei il are pe Hermann Kermit Warm ca personaj principal, care este urmarit de-a lungului desertului Oregon pana in San Francisco, de catre asasinii Eli si surorile Charlie.

O parte din scene vor fi filmate in Almeria, in Spania, incepand cu luna mai, cu ajutorului studioului Menakoz Films.

Aceasta nu va fi prima data cand Audiard va ajunge in Romania, avand in vedere ca regizorul a mai fost pe plaiurile romanesti in anul 2015, dupa ce a fost invitat de catre Cristian Mungiu la festivalul „Les Films de Cannes a Bucharest”.

