7 reguli simple pentru a trai fericirea autentica

Aici am sintetizat 7 reguli: sper sa-ti fie de ajutor si sa te ajute sa gasesti fericirea autentica si de durata.

1. Traieste cu intensitate!

Stresul reprezinta pur si simplu combinatia acelor sentimente pe care nu le lasi sa se manifeste. Cu cat incerci sa le tii mai mult sub control, cu atat te vei simti mai stresata.

Atunci cand nu-ti traiesti pana la capat sentimentele si nu le lasi sa se exprime, apare tensiunea. Care se poate manifesta in atat de multe feluri: de la faptul ca te imbolnavesti mai repede pana la dificultatea de a te simti fericita. Asa ca elibereaza furia, renunta la gelozie, plange din toata inima.

Aminteste-ti: viata nu inseamna (doar) sa te simti mai bine, ci inseamna sa te simti mai bine in legatura cu sentimentele tale. Asa ca ofera-ti timp si spatiu ca sa te eliberezi. Candva iti vei fi recunoscatoare ca ai facut-o.

2. Ofera mai mult!

Cu totii suferim pana la punctul in care mintea si ego-ul nostru ne conving ca suntem singuri. Ca suntem izolati. Ca doar noua ne este dat sa suferim in viata. Este necesar sa-ti respecti starile emotionale, dar la fel de important este sa te scuturi din cand in cand de trairile negative si sa-ti amintesti ca viata inseamna in primul rand conexiunea cu ceilalti.

Atunci cand ma simt perimata, blocata, invechita, imi amintesc ca ma pot implica in fapte care aduc un plus societatii. Nu va ganditi la ceva de anvergura: scriu un articol in care le incurajez pe femei sa fie asumate si sa nu renunte la convingerile lor, oricare ar fi presiunile sociale care se pun asupra lor; trimit un mesaj unei prietene cu care n-am mai vorbit demult sau pur si simplu dau o mana de ajutor pentru organizarea unui eveniment la scoala unde invata fetita mea.

Atunci cand te simti blocata, incearca sa daruiesti mai mult. Daruieste orice iti sta in putinta: bunuri materiale (daca iti permiti), timp, efort, implica-te in actiuni caritabile. Sau pur si simplu intreaba o persoana la care tii cum ai putea sa-i faci viata mai buna macar cu un procent. Apoi promite-i chiar ca o sa incerci si fa-ti din asta o misiune!

3. Traieste simplu!

O viata aglomerata este la fel de eficienta precum o umbrela cu sute de gauri marunte in ea. Asa ca taie toate acele nenumarate lucruri carora le permiti sa-ti ocupe spatiu in agenda. Investeste mai bine in prietenii durabile decat sa-ti risipesti timpul socializand cu sute de oameni.

Si mai da-ti seama de ceva: in cea mai mare parte a timpului, porti doar un sfert dintre hainele tale. Asa ca doneaza restul oamenilor care chiar vor purta acele haine din garderoba ta, pe care tu insa le ignori. Concentreaza-te pe lucrurile care iti plac si renunta la cele care iti consuma timpul, energia si despre care stii ca nu te implinesc. Traieste simplu! Sufletul tau iti va multumi pentru asta!

4. Incearca sa-i intelegi pe ceilalti!

In loc sa investesti atat de multa energie straduindu-te sa te faci vazuta, cunoscuta si inteleasa, incearca mai degraba sa-i intelegi pe ceilalti. Oare cate luni din viata vei economisi evitand gelozii marunte, discutii toxice, certuri care nu duc nicaieri? Nu te mai lasa prinsa in astfel de situatii si incearca mai bine sa intelegi persoana pe care o ai in fata.

Admiri pe cineva? Invata tot ce poti de la acea persoana! Te enerveaza cineva ingrozitor pana la punctul in care te scoate din minti? Ti-e greu chiar si sa stai in preajma acestei persoane? Minunat! Consider-o doar o alta ocazie de a invata: mintea iti poate fi un profesor excelent, daca esti capabil(a) sa observi ceea ce se intampla in jurul tau, fara sa judeci. Poti invata ceva de la toti cei cu care te intersectezi. Nu uita niciodata acest fapt, atat de simplu si de evident!

5. Implica-te in actiuni care iti dau o stare plenara de bine!

Este absolut in regula sa plangi din cand in cand, sa treci prin procese de introspectie, sa te ingrijesti de corpul tau. Dar este absolut necesar ca periodic sa te implici in activitati care sa te entuziasmeze si care sa te incarce cu energie pozitiva.

Fie ca e vorba de dans, gradinarit, gatit, sex sau scris – orice activitate datorita careia pierzi notiunea timpului si te simti excelent poate fi luata in calcul. Nu exista retete corecte, ci doar lucruri care iti schimba starea de spirit. Asa ca fa-le neaparat loc in agenda ta!

6. Bucura-ti corpul si mintea!

Implica-te in exercitii care par o joaca! Bea suficienta apa, mananca sanatos, citeste ceva ce te pasioneaza, dormi macar sapte ore pe noapte. Programeaza-ti din cand in cand cateva ore de rasfat la un SPA sau macar o sedinta de masaj. Si nu te abate niciodata de la aceste mici placeri, pentru ca le meriti!

Evita pe cat posibil sau macar limiteaza stirile care iti pot crea stari anxioase (practic, un fel de junk food mental si emotional pe care il consumi sub pretextul ca vrei sa fii informata). Mobileaza-ti mintea cu mesaje pozitive si idei inspirationale de la persoanele pe care le admiri. Petrece (mai mult) timp cu oamenii care tin la tine sau cu cei care te provoaca mental.

Poti urma sedinte de coaching sau de terapie. Mediteaza la ideea de recunostinta! Confeseaza-te unei persoane apropiate, care te iubeste si alaturi de care te simti in siguranta. Asa cum nu poti manca la o masa suficient incat sa te simti satul(a) mai multe zile la rand, fa aceste lucruri regulat (si, pe cat posibil, des) ca sa te poti bucura de beneficiile lor pe termen lung.

7. Investeste in relatii!

Cercetatorii de la Harvard University au realizat un studiu conform caruia calitatea si profunzimea relatiilor unei persoane reprezinta cel mai important factor determinant pentru sanatatea si fericirea ei pe termen lung. Probabil ca, daca ai castiga 10.000 lei in plus anual, nu ai fi neaparat mai fericita (desi acum e posibil sa inclini sa spui ca da).

Insa daca ai putea organiza saptamanal o cina la care sa-ti inviti cei mai buni prieteni, te asigur ca ai fi mai fericita. Asa ca petrece (cat mai) mult timp cu oamenii la care tii! Incearca sa cultivi relatii profunde si prietenii durabile. Aminteste-ti mereu de oamenii pe care ii iubesti! Cere-ti iertare de la toti cei carora stii ca le-ai gresit.

Petrece o zi intreaga cu cea mai buna prietena a ta, fara sa-ti verifici mail-ul sau telefonul! Cu alte cuvinte, investeste in relatii! Conecteaza-te cu oamenii! De preferinta ACUM!

