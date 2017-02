S-a deschis cea mai mare expozitie a excentricei artiste japoneze, Yayoi Kusama

O expozitie de o asa amploare a fost asteptata indelung de lumea artei. Yayoi Kusama a stabilit un record incredibil de participanti la expozitiile ei din America Latina si Asia din anul 2013, dar si pentru expozitia ei din Los Angeles, in care este expusa in permanenta o camera de oglinzi infinite. Expozitia imensa, numita Yayoi Kusama: Infinity Mirrors, contine 6 camere de oglinzi infinite alaturi de alte 60 de lucrari si instalatii ale artistei.

Acesta este cel mai mare numar de camere de oglinzi infinite aflate intr-un singur loc in acelasi timp. Camerele de oglinzi infinite, cu diverse elemente grafice cum ar fi: dovleci stralucitori, modele geometrice psihedelice, au devenit un fenomen cultural cunoscut in toata lumea. Adele a folosit o filmare dintr-o camera de oglinzi creata de Kusama, pentru un videoclip, dupa ce aceasta a vazut o imagine cu instalatia pe contul de Instagram a lui Katy Perry.

Nascuta in Matsumoto, Japonia, in 1929, Kusama a crescut intr-o familie care detinea o ferma. Chiar din timpul copilariei, Kusama a suferit de halucinatii puternice iar familia ei a intampinat multe probleme. Aceasta a crescut alaturi de un tata care is insela sotia si alaturi de o mama abuziva.

Chiar si in timpul studentiei in Kyoto, aceasta a experimentat cu suprarealismul si cu arta abstractului, trecand peste obstacolele pe care le intampina ca femeie in domeniul artei.

In anul 1957, Kusama a plecat in Statele Unite ale Americii, stabilindu-se mai intai in Seattle, pentru un an, iar mai apoi mutandu-se definitiv in New York, unde cariera a luat-o pe o panta ascendeta in ciuda faptului ca scena artei era predominant sexista.

In noua expozitie de la Hishhorn, lucrarile facute pe panza din Japonia si instalatiile din New York expuse in anii precedenti, ne dau un indiciu despre incercarea artistei de a crea un spatiu infinit. In expozitia de la Hishhorn lucrarile artistei sunt expuse in ordine cronologica.

Lucrarea ei, 1960 Infinity Nets Yellow, este un exemplu perfect care descrie aceasta dorinta a artisei de a ilustra infinitatea, prin ilustrarea unor elemente grafice in forma de fagure de miere in galben si negru care inunda panza.

In anii 60, Kusama a creat si o serie de scupturi intutilata „Accumulation”. Artista a atasat de obiectele de mobila mai multe elemente in forma de falus pentru a o ajuta si pentru a-si exprima frica de sex. Dupa ce si-a dat seama cat efort implica realizarea unei multitudini de obiecte, aceasta a inceput sa foloseasca oglinzile pentru a crea un efect de repetitie, iar de atunci arta nu a mai fost la fel.

Prima camera a oglinzilor creata de Kusama a fost expusa in anul 1965. Camera era plina de obiecte in forma de falus pictate in alb cu puncte rosii, care se reflectau la inifint datorita oglinzilor ce incounjurau camera. Aceasta instalatie se gaseste in expozitia de la Washington.

Chiar langa, se poate gasi o alta camera de oglinzi numita Infinity Mirrored Room—Love Forever. Aceasta este o camera hexagonala inconjurata de oglinzi, iar in interiorul ei se afla forme geometrice stralucitoare.

Pe langa instalatiile cu oglinzi si alte lucrari pe panza, succesul artistei s-a datorat si seriei de performace-uri pe care le-a sustinut in New York. O parte din expozitiei este dedicat momentului in care aceasta a pictat niste dansatori goi pentru a protesta deciziei Statelor Unite de a desfasura razboiul din Vietnam.

Din pacate, la inceputul anilor 70, Kusama si-a pierdut starea de sanatate. In anul 1973 aceasta s-a retras in Japonia, iar in 1977 s-a internat intr-un spital psihiatric unde inca locuieste. In ultimul deceniu si jumatate, ea si arta ei a fost data uitarii in Vest, insa a fost readusa la viata in constiinta populara in anul 1993 la Bienala de la Venetia.

Aceasta expozitie mai include si o parte din lucrarile ei din timpul retragerii in Japonia. Colajul numit „Soul Going Back Home”’ din 1975, care face parte din serie de lucrari dedicate prietenului ei Joseph Cornell, este unul dintre exponatele prezente la Hirshhorn.

O alta camera a oglinzilor, numita „Infinity Mirrored Room—All the Eternal Love I Have for the Pumpkins”, este si ea expusa in Washington. In aceasta camera se gasesc o multitudine de obiecte in forma de dovleac, de culoare galbena (un element recurent in arta acesteia) acoperite de puncte negre de diferite marimi.

Avand in vedere numarul mare de oglinzi infinite expuse, expozitia lui Kusama devine cea mai mare expozitie din Washington din ultima vreme. Expozitia se va plimba prin numeroase orase: New York, Seattle, Los Angeles, Ontario, Cleveland si Atlanta.

Text: Florentina Dinu

Foto: Instagram