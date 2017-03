Victoria Beckham x Target, o noua colaborare in lumea modei

Si poti face pariu ca aceasta colectia va fi sold out inca din prima zi, asa ca citeste cu atentie cand este data de lansare si studieaza imaginile pentru a fi pregatita de click!

Colaborarile dintre diversi designeri si magazine de mass market nu mai sunt de mult o noutate, insa ele au in continuare un mare succes, fiind pentru multe dintre noi o optiune mult mai economica de a purta o piesa statement din colectii celebre.

Victoria Beckham este cunoscuta pentru preturile destul de ridicate pentru creatiile ei, asa ca vestea lansarii unei colectii create special pentru Target este una cat se poate de bine venita. Mai ales ca in cadrul acesteia se gasesc si modele pentru doamnele cu siluete mai voluminoase, cu forme, si exista o intreaga sectiune dedicata fetitelor pana in 14 ani, care este absolut adorabila.

Colectia va fi lansata in magazine si pe site-ul www.target.com in data de 9 aprilie, iar eu una cel putin deja am in wishlist puloverul bleumarin cu aplicatii din broderie albe si fusta din “petale” albe si negre!

Foto: target.com