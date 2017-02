TOMMYLAND in LA

Jurnalistii, fanii, starurile, dar si o parte din consumatori au avut ocazia sa participe la marele eveniment numit TOMMYLAND.

Este pentru prima data ca designerul organizeaza un show de aceasta anvergura in alt oras decat New York. Motivul principal pentru care a ales Los Angeles este simplu: inspiratia pentru colectia sa de primavara, realizata pentru a doua oara in stransa colaborare cu Gigi Hadid, vine din atmosfera relaxata, tipic californiana.

De altfel, Tommy Hilfiger i-a marturisit Roxanei Voloseniuc, chiar inainte de show, ca este foarte important ca femeile care ii poarta hainele sa fie, cool, fresh si funny!

Orasul Tommy a fost construit in Venice Beach si, in afara de faptul ca a existat un catwalk imens pe care au defilat Gigi si Bella Hadid sau Joan Smalls, printre invitate s-au numarat si Lady Gaga sau Kristen Stewart. Asa ca fotografii si cumparatorii fideli ai brandului (peste 3.000!) s-au bucurat de prezenta starurilor de la Hollywood!

Surpriza finala a serii a fost insa concertul extraordinar al lui Fergie! Modelele au sarit (la propriu) de pe podium si au ocupat randurile din fata scenei dansand frenetic pe muzica lui Fergie, lucru pe care l-am facut si eu, si Roxana! Atmosfera incendiara nu iti permitea sa stai fara sa dansezi!

Am uitat sa mentionez ca in TOMMYLAND puteai gasi un corner super cool cu colectia vintage a designerului, dar si unul de unde puteai achizitiona piese din show-ul prezentat.

Sper ca nu ai uitat de conceptul designerului numit #seenowbuynow. In plus, Hilfiger a lansat si o aplicatie ultra moderna prin care pur si simplu poti fotografia orice produs Tommy Hilfiger si in doar cateva secunde primesti toate detaliile despre produsul care ti-a atras atentia. Si da, il poti achizitiona pe loc!

Foto: PR