Fursecuri cu fulgi de ciocolata si caramel

Fursecurile cu fulgi de ciocolata sunt cele mai simple prajituri de facut in casa, iar daca adaugam si caramel atunci sunt o adevarata placere, le puteti savura simple, cu un pahar cu lapte sau cu inghetata.

Ingrediente pentru fulgi de ciocolata si caramel:

24 de bomboane cu caramel

1/2 unt nesarat la temperatura camerei

2/3 cana zahar granulat

2/3 cana zahar brun

2 oua

1/2 lingurita esenta de vanilie

2 cani faina

1 lingurita praf de copt

3/4 lingurita sare

2 cani fulgi de ciocolata

Mod de preparare:

-Preincalzeste cuptorul la 180C. Pregateste doua tavi acoperite cu hartie de copt.

-Ruleaza cu palmele caramelul in forma de minge, cat poti de bine.

-In bolul de la mixerul electric, pune untul, zaharul si zaharul brun, amesteca aproximativ 4-5 minute pana cand obtii o crema usoara, dupa care adauga ouale si esenta de vanilie si continua sa amesteci pana cand se imbina.

-Adauga faina, praful de copt si sarea. Apoi toarna peste fulgii de ciocolata si continua pana cand toate ingredientele formeaza o compozitie.

-Ruleaza cate putin din amestec in forma unei bomboane si pune in mijloc cat caramel consideri, insa asigura-te ca nu da pe afara.

-Aseaza-le in tavile pregatite, in asa fel incat distanta dintre ele sa fie de 2 cm.

-Lasa-le la copt 12-15 minute, pana cand prind o culoare maro-aurie pe margini. Petru a le servi trebuie sa le lasati la racit cel putin 10 minute.

Text: Mihaela Dumitru

Foto: 123RF