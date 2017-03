Momentele in care cunoastem persoane care ne devin de-a lungul timpului prieteni apropiati sunt cele mai placute, insa cum reusesc unii oameni sa castige atat de usor simpatia celor din jur? Datorita caracterului, glumelor si intamplarilor amuzante sau pur si simplu pentru ca au una dintre cele mai prietenoase zodii?

Daca cei din jur se simt mereu bine in prezenta ta si reusesti sa imbunatatesti starea de spirit a oricui, s-ar putea ca si zodia ta sa se numere printre acestea.

1. Berbec

Berbecii aduc mereu voia buna in orice imprejurare. Fie ca este vorba de o iesire intre prieteni sau pur si simplu o cina alaturi de colegi, reusesti mereu sa spui ceea ce trebuie, facandu-i pe toti sa zambeasca. Stii intotdeauna ce intrebari sa pui si, cu tine, oamenii simt ca pot vorbi despre absolut orice. Totodata, nu te temi sa dai sfaturi atunci cand esti sigura ca acestea sunt cu adevarat potrivite.

2. Rac

Racii sunt persoane mai introvertite, insa chiar si asa, reusesc sa isi faca destul de usor prieteni. Par sa fie mereu atenti la nevoile celor din nou si cand nu te astepti, te ajuta cu orice problema ai avea. In plus, sunt prietenii care nu vor uita de ziua ta de nastere sau de orice alt eveniment important din viata ta si te vor face sa te simti bine chiar si in momentele in care pare ca nimic nu te-ar putea ajuta.

3. Fecioara

Nativii Fecioara sunt deosebiti, chiar si cand vine vorba de prietenie. Sunt calculati si stiu intotdeauna ce ar trebui sa spuna pentru a fi de folos. Totodata, desi te sprijina, iti vor spune atunci cand gresesti intr-o anumita situatie, chiar daca asta ar insemna sa te supere, insa asta iti doresti de la un prieten, nu? Sa te ajute sa devii o persoana mai buna, aratandu-i ca ii pasa cu adevarat de tine.

4. Sagetator

Daca ai in grupul de prieteni un Sagetator, te poti considera o norocoasa. Aceste persoane au o fire optimista si reusesc sa iti aduca buna dispozitie chiar si in cele mai dificile momente. In plus, sunt cei de buni organizatori de petreceri, asadar distractie este nelipsita alaturi de aceasta zodie. Totodata, reusesc sa integreze orice persoana intr-un nou grup, asadar datorita unui Sagetator vei cunoaste si mai multe persoane.

5. Capricorn

Daca esti in cautarea unui prieten care sa te asculte oricand ai o problema, Capricornul este acela. Vei descoperi ca poti avea incredere si ii vei putea destanui aproape orice secret. Nu te va judeca, ci va incerca sa te sprijine in orice problema ai avea. Este o persoana pe care oricine ar trebui sa o aiba alaturi.

