Viviana Sposub, imagini inedite din adolescență. Cum arăta vedeta la 15 ani

Viviana Sposub a făcut o postare emoționantă pe pagina ei de Instagram în care a împărtășit amintiri din perioada adolescenței sale, când era la liceu. În cadrul acestei postări, fosta prezentatoare TV a inclus un videoclip din acea perioadă pentru a vedea internauții cum arăta la vârsta de 15 ani.

Viviana Sposub a postat un videoclip de la Balul Bobocilor din 2012, când avea doar 15 ani. Imaginile arată un moment special din adolescența ei, unde se bucura de un eveniment important din liceu. Fosta concurentă de la Bravo, ai stil! s-a întors în timp și și-a amintit cu drag de acea perioadă a vieții. Îmbrăcată cu o rochie roșie lungă, tânăra a pășit încrezătoare și a defilat în fața tuturor cu zâmbetul pe buze.

Viviana Sposub a reușit să creeze o conexiune specială cu publicul său prin intermediul activităților sale și al prezenței pe rețelele de socializare. Fosta prezentatoare TV a cucerit inimile fanilor încă de la primele sale apariții și îi ține pe aceștia la curent cu tot ce se întâmplă nou în viața ei. Recent, vedeta i-a îngrijorat pe internauți după ce a dezvăluit cu ce probleme de sănătate se confruntă.

Tânăra împărtășește atât momentele pozitive, cât și cele mai puțin plăcute din viața sa cu fanii de pe internet. Acum ceva timp, fosta parteneră a lui George Burcea a postat pe pagina sa de Instagram noi detalii despre starea sa de sănătate, care a avut de suferit în ultima perioadă. Viviana Sposub a precizat că se confruntă cu dureri de genunchi de câteva luni, însă situația s-a agravat.

„De câteva luni mă confrunt cu durere de genunchi, însă am crezut că o să treacă de la sine. Am continuat să fiu activă, să merg la sală, dar durerea s-a agravat. Cei care au mai avut sau au astfel de dureri știu cât de sâcâitoare pot fi!”, a scris Viviana Sposub, în dreptul unei imagini unde apare la un centru de tratament.

Viviana Sposub a mărturisit că a început deja prima fază a tratamentului, iar în ciuda problemelor sale medicale, ea a abordat subiectul cu un strop de umor. De asemenea, fosta prezentatoare TV și-a încurajat urmăritorii să nu treacă peste problemele de sănătate fără să le acorde atenție.

„Știți vorba aceea mă doare în cot? Pe mine mă doare în genunchi, ce-i drept. Nu se mai poate, am lăsat prea mult problema asta de o parte și am ajuns în punctul în care nici măcar nu mai pot să merg la sală de durere, dar sunt fericită că deja am făcut prima ședință și mă simt ceva mai bine, vă țin la curent. Vă spun din tot sufletul, nu lăsați o durere nerezolvată.”, a mai spus Viviana Sposub, pe pagina personală de Instagram.