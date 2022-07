Viorica Vodă, prima reacție după ce Lia Bugnar a acuzat-o că a agresat-o verbal pe stradă spunându-i că este „stearpă și ca femeie și ca artist”

Actrița și regizoarea Lia Bugnar a povestit zilele trecute pe rețelele de socializare că ar fi fost agresată pe stradă de colega ei de breaslă, Viorica Vodă, povestind în detaliu întregul incident și declarând că întregul moment a fost filmat.

Lia Bugnar a povestit pe contul ei de Facebook despre episodul neplăcut al întâlnirii pe stradă cu actrița Viorica Vodă. Potrivit spuselor regizoarei, Viorica Vodă ar fi fost agresivă verbal și i-a adus injurii.

Incidentul a avut loc în urmă cu câteva zile, când Lia Bignar ieșise la plimbare cu câinele său, când, potrivit declarațiilor sale, s-a întâlnit pe stradă cu Viorica Vodă, iar aceasta a urmărit-o și i-a adresat cuvinte deloc plăcute.

„M-a luat din prima, abrupt, fără introduceri. N-ai fost în stare să faci copii și de-asta ți-ai luat câine? Eu am doi, mi i-am făcut, realizați, fata mea vorbește germana, are sașe examene, copiii mei sunt bine, la facultăți serioase, tu plimbi câinele, de stearpă ce ești, stearpă și ca femeie și ca artist, scrii piesulicile-alea prin undergruound pe-acolo din frustrări de stearpă și urâtă ce ești, da’ n-ai talent, talentu’ dacă nu-l ai, nu ți-l da nimeni, te-ai înconjurat de gașca aia de lezbiene și faceți voi gunoaiele-alea de spectacole, că n-am avut loc la Godot de tine, că te … în toate părțile și eu am refuzat să mănânc rahat și m-am sacrificat și am făcut doi copii și tu ești o stearpă. Și de ce nu ești fericită, întreb. Sunt fericită, fata mea vorbește germana, n-o s-ajungă o ratată ca tine să-și vomite frustrările în niste piesulici din astea prin underground pe unde le joci și bei, și te f… cu minori. Pai, da, da’ te ții după mine și câinele meu, în loc să stai cu fata ta. Fă, ferentaristo, zice, ești o ratată penibilă, stearpă, care n-a avut niciodată talent și care s-a refulat în scris prost și ți-ai găsit toate lezbienele în jurul tău.

Lipsa punctuației are legătură strânsă cu ritmul în care vorbea și sărea de la o idee la alta. În cele din urmă, Dio, stăpânul lui Su Shi, i-a zis că, dacă se mai ține după noi pune câinele pe ea (Sushitza e cane corso, deci na). A plecat în cele din urmă vorbind în continuare tare în timp ce se depărta de noi. Vă povestesc acestea ca să înțelegeți totuși de ce n-a căzut toată lumea în admirație în legatură cu curaju’ Vioricăi Vodă de la Gopo. Fata e caz… P.S. Dio a și filmat-o pe această eroină a mituului din cinemaul românesc în timp ce monologa fără punctuație. Deci acest monolog există și pe suport audio-vizual, în caz că.”, a povestit Lia Bugnar pe contul ei de Facebook, dând publicității și un mic fragment din filmare în care se poate vedea și auzi o persoană care îi aduce injurii.

Prima reacție a actriței Viorica Vodă

Actrița a fost contactată de publicația Fanatik, declarând însă că nu știe despre ce este vorba.

„Nu am ce să comentez. Nu știu despre ce este vorba, îmi pare rău. Chiar nu știu, nu mă interesează, cred că este o eroare. O zi bună, la revedere”, a spus Viorica Vodă pentru sursa citată.

Lia Bugnar a mai făcut câteva declarații ulterioare pe marginea acestui incident, precizând că, cel mai probabil, motivul pentru care ar fi fost agresată verbal are la bază faptul că nu i-a luat apărarea Vioricăi Vodă după dezvăluirile acesteia de la Premiile Gopo.

„Toată lumea s-a repezit să-l terfelească pe Vizante, pe Mara Nicolescu, ba chiar și pe Nae Caranfil că n-au empatizat suficient. Au fost mii de mesaje de ură. Și toată lumea a lăudat-o pentru curajul de a spune ce a trăit. Eu am fost hărțuită și agresată noaptea pe stradă timp de un sfert de oră (am filmarea) și am avut curajul să spun acest lucru.

Considerați că ar fi trebuit să mă comport că și când n-am pățit asta? Să mi se pară că așa e normal pe stradă, din când în când să mă facă cineva stearpă, curvă și lezbiană (ca să aleg doar câteva dintre cele proferate) și eventual să mă bucur că eram cu un bărbat lângă mine și aveam și doi câini mari cu noi?”, a mai spus Lia Bugnar.

La Premiile Gopo 2022 Viorica Vodă a ținut un discurs în cadrul căruia a vorbit despre propria experiență cu hărțuirea sexuală din industria filmului. Actrița din „Filantropica” a spus că a făcut ani de zile psihoterapie pentru hărțuirea sexuală din sistem.

„N-a fost ușor să abordez o tipologie de personaj din această zonă a frivolității pentru că din punct de vedere mental și al experienței mele de viață și al educației mele, sunt din Basarabia, deci veneam dintr-o zonă în care noi nu am avut educație în sensul ăsta. Cu atât mai mult nu eram pregătită pentru tot ce a însemnat expunere și consecințele expunerii. Am făcut psihoterapie ani de zile pentru hărțuirea sexuală din sistem, nu din afara lui. Sunt foarte mulți directori de teatru, regizori, care se pare că m-au confundat cu personajul, atât de credibilă am fost”, a spus Viorica Vodă la Premiile Gopo 2022.

