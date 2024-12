Violeta, fiica Andreei Marin, a împlinit 17 ani. Ce mesaj special i-a transmis vedeta: „Sunt lângă tine mereu”

Pe 15 decembrie, Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, a împlinit 17 ani. Cu această ocazie, tânăra a primit din partea mamei sale un mesaj înduioșător pe rețelele de socializare.

Pe Instagram, Andreea Marin i-a transmis un mesaj special fiicei sale, Violeta, care a sărbătorit recent împlinirea vârstei de 17 ani.

Recent, Andreea Marin a anunțat cu multă bucurie faptul că fiica ei tocmai a fost acceptată la o facultate prestigioasă din Statele Unite ale Americii. Violeta a fost admisă la College of Arts and Sciences din cadrul Universității Cornell. Vedeta a împărtășit această veste cu urmăritorii de pe rețelele de socializare, publicând și o imagine cu dovada care arată reușita fiicei sale.

Andreea Marin a vorbit cu mai multe ocazii despre decizia fiicei sale, care este elevă în clasa a XII-a la un liceu privat din București, de a merge să își continue studiile în America. Vedeta a recunoscut că nu îi e ușor să se împace cu gândul că Violeta va fi atât de departe de ea, însă o susține din toate punctele de vedere pe fiica ei să își urmeze visul.

„Spun cu sinceritate, e foarte greu ca singurul copil să se pregătească să dea la facultate pe un tărâm îndepărtat. E clar că gândul ei este spre o facultate din Statele Unite. Nu e o chestiune de snobism. Are motivele ei bine întemeiate. O susțin cu tot sufletul, dar nu-mi e ușor. Spun cinstit lucrul ăsta. E un sistem care o atrage mai mult, un sistem de învățământ, la asta mă refer. Nu spune nimeni că nu s-ar putea întoarce apoi în România să lucreze. Și eu am făcut specializare în Statele Unite la un moment dat și asta nu înseamnă că viața mea nu e aici. Vom vedea unde o duc pașii, dar deocamdată sistemul acela o atrage. Trebuie să recunosc că am învățat acolo și știu ce înseamnă această diferență față de Europa. Îmi făcea plăcere să merg la școală și cu asta am spus tot.

Nu mi-a plăcut America. Nu pot să spun că îmi place mai mult decât Europa, din punct de vedere cultural, al atracțiilor turistice și așa mai departe, însă sistemul de învățământ excepțional, cel puțin acolo unde am ajuns eu într-o Univeristate și e clar că sistemul e altul”, a povestit Andreea Marin în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.