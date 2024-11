Victor Slav, dezvăluiri sincere despre relația cu partenera sa, Selina. Ce spune despre gelozia din cuplu: „Femeia vrea libertate”

Victor Slav mărturisește că nu este genul de bărbat gelos, dar consideră că, uneori, gelozia poate aduce un plus de dinamism într-o relație. Aflat de patru ani într-o relație cu Selina, prezentatorul TV se descrie ca fiind un romantic moderat, evitând gesturile exagerate. Își surprinde partenera cu flori, îi oferă complimente și este mereu atent la dorințele ei, chiar și atunci când acestea sunt exprimate subtil.

Selina și Victor s-au cunoscut cu ani în urmă, într-un restaurant deținut de un prieten comun, iar chimia dintre ei a fost instantanee, punând bazele unei povești de dragoste care continuă să înflorească.

Deși nu se consideră un bărbat posesiv, Victor Slav consideră că gelozia, în doze mici, poate transmite partenerului că îi pasă și că sentimentele sale sunt autentice și intense.

„Nu sunt gelos. Gelozia într-o relație, din punctul meu de vedere, are și ea rolul ei. Este importantă, pentru că altfel ea are impresia că nu te interesează de ea. Femeia vrea libertate, vrea să nu fii gelos. Dar dacă nu ești gelos, înseamnă că nu o iubești. Trebuie să fii un pic. Sau, dacă nu ești deloc, trebuie s-o faci un pic pe gelosul”, a spus prezentatorul TV în podcastul moderat de Giani Kiriță.