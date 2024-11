Victor Slav și Selina, dezvăluiri despre schimbările din viața lor de cuplu, după participarea la Asia Express: „Relația noastră…”

Victor Slav și Selina au format una dintre cele mai apreciate cupluri care au participat la emisiunea difuzată de Antena 1. Ei au fost eliminați după cursa pentru ultima șansă din ediția 21 din 2 octombrie 2024 a Asia Express – sezonul 7.

Victor Slav și Selina au fost invitați în cadrul emisiunii Xtra Night Show și au vorbit despre schimbările din relația lor după ce au concurat la Asia Express.

„Relația noastră clar a evoluat foarte tare. Ne-a unit mult mai mult. A fost o experiență pozitivă, magnifică, din toate punctele de vedere (…) Pentru mine personal, s-a întâmplat în seara în care ne căutam cazare și era fix de ziua mea de naștere. Cred că am umblat două ore și jumătate, trei, și atunci am spus că o să cedez. M-a cuprins dorul de casă, oboseala și-a spus cuvântul, bineînțeles, din toate punctele de vedere și atunci a fost momentul în care eu am cedat pentru cinci minute”, a spus Selina, la Xtra Night Show.

Victor Slav a fost de acord cu partenera lui de cuplu, susținând că participarea la Asia Express a adus numai beneficii vieții lor de cuplu.

Victor Slav a fost invitat în cadrul podcastului realizat de prietenul său, Giani Kiriță, și a vorbit despre partiparea la emisiunea difuzată de Antena 1. Fostul prezentator a făcut câteva dezvăluiri și despre momentul devenit viral în care el și partenera lui au căzut cu bicicleta în lac.

„Da, pot să spun că este femeia care mă echilibrează. Acolo a fost un dezechilibru total (incidentul din Asia Express – n.r). De ce spun că nu aveai cum să echilibrezi? Pentru că dacă așa a fost să se întâmple, așa s-a întâmplat. Noi am ajuns acolo primii. La panou, acolo, trebuia să ne alegem bicicleta. Ea nu știe să meargă pe bicicletă. Apropo de asta, ca o mică paranteză, înainte să plecăm la Asia, i-am zis: ‘hai să te învăț să mergi pe bicicletă’, parcă știam. Am ajuns acolo, hai să ne alegem bicicleta (…) Luăm caleașca. Ea se suie în caleașcă precum o ducesă și eu plec de pe loc, îți dai seama că oamenii nu au cum să pună toate fazele, e foarte mult, am plecat de pe loc și în 20 de metri era să cădem iar, lasă ce ai văzut tu. Nu aveam frâne, iar ghidonul ală, la un moment dat, când tu făceai stânga, el se ducea foarte mult în stânga. Tu dădeai și el pleca cu totul. Era bicicletă monument, din 1903. Avea anumite defecțiuni, după cum s-a văzut. E, pe filmare acolo ai impresia că eu am tras stânga și ne-am dus efectiv în apă, dar a fost un cumul de factori, eu asta vreau să spun”, a povestit Victor Slav.

Victor Slav și partenera lui, Selina, au transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare după difuzarea episodului din Asia Express în care au fost eliminați.

„Mulțumim @americaexpressromania pentru experiența minunată pe care am trăit-o alături de voi

După cum am mai spus de foarte multe ori, am trăit emoții puternice, trăiri deosebite, am întâlnit oameni mai mult decat frumoși, am făcut lucruri pe care nu credeam vreodată că le putem face și nu în ultimul rând am simțit multă iubire.

Show must go on

Asia Express continuă!!”, au scris cei doi pe internet.