Victor Cornea, gest neașteptat pentru partenera lui. Cum a reacționat Andreea Bălan: "Iubirea mea mi-a adus..."

Andreea Bălan și Victor Cornea par să se înțeleagă cât se poate de bine, iar relația dintre cei doi devine din ce în ce mai serioasă. După ce artista a fost în vizită la părinții jucătorului de tenis, a venit și rândul sportivului să le cunoască pe cele doup fetițe ale partenerei sale. Recent, jurata de la „Te cunosc de undeva” a dezvăluit pe rețelele de socializare ce surpriză i-a făcut iubitul ei.

Cântăreața este în culmea fericirii și se declară profund îndrăgostită de jucătorul de tenis, în vârstă de 29 de ani. Dincolo de problemele de sănătate cu care s-a confruntat, artista a trecut și printr-un divorț cu scandal, iar mai apoi viața ei amoroasă a fost în centrul atenției. Acum, lucrurile par că s-au așezat în viața Andreei Bălan, iar relația pe care o are cu sportivul o face foarte fericită.

Recent, Andreea Bălan le-a dezvăluit urmăritorilor săi din mediul online ce surprinză i-a făcut partenerul ei. După ce Victor Cornea a câștigat un turneu important, acesta a decis să îi dedice premiul partenerei sale, care îl susține în totalitate. Vizibil emoționată de gest, cântăreața a precizat că va pune trofeul la loc de cinste, alături de celelalte premii ale ei.

Ulterior, Andreea Bălan a postat și o imagine în care ține mândră trofeul lui Victor Cornea, al 6-lea câștigat de sportiv în acest an.

Andreea Bălan și-a surprins în ultima vreme fanii cu numeroasele imagini pe care le postează pe rețelele de socializare, fotografii în care apare alături de Victor Cornea și din care se poate observa ușor că artista este foarte fericită și îndrăgostită. Victor Cornea a vorbit pentru prima dată despre relația cu Andreea Bălan, declarând că este foarte îndrăgostit.

„Prefer să fiu rezervat pe acest subiect, dar vreau să spun că avem o conexiune divină și o iubesc foarte mult. Mă bucur mult să o am alături pe Andreea la turnee. A fost cu mine și la Wimbledon, și la Hamburg. Forma bună pe care o am se datorează și ei, nouă, conexiunea pe care o avem împreună. Cam atât despre partea emoțională (n.red. – râde)! Sunt fericit și liniștit, cu siguranță. O apreciez foarte mult (n.r. – pe Andreea Bălan), îmi doresc să o am alături, îmi dă mai multă încredere și putere. Mă susține cu toată inima și îmi place că vrea să învețe să joace, să învețe cum merge tot sistemul. Asta îmi dă foarte mare încredere în noi. O iubesc mult, sunt mai liniștit pe teren și asta se vede în rezultate. Sincer, nici nu mă gândesc la diferența de vârstă, cumva nici nu știu diferența. E o conexiune divină și asta e tot ce contează”, a spus Victor Cornea, la emisiunea „Așii Tenisului” de la Digi Sport.