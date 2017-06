Viata lui Meghan Markle, expusa intr-un reality show

Conform ELLE UK, postul britanic Channel 4 va difuza un reality show, Meet the Markles, care ar include interviuri cu apropiati si membri ai familiei. De asemenea, o sursa a declarat pentru “The Sun” ca Channel 4 va dezvalui lucruri despre trecutul vedetei despre care nimeni nu stie si ca ar putea fi chiar dramatic.

Emisiunea va mai arata aspecte legate de copilaria ei in Los Angeles, cariera sa ca actrita, munca sa umanitara, cum s-a cunoscut cu Printul Williams, dar si viitorul ei rol in familia regala.

Cu toate acestea, nu este inca sigur daca Markle are o implicare directa in acest show TV sau daca va participa la productia lui. Ea si Harry si-au pastrat relatia incredibil de private si cu siguranta ar fi prima data cand un viitor membru al familiei regale a primit o astfel de veste a unui reality show ce ofera acces in viata sa.

Vestea acestei emisiuni apare la cateva luni dupa ce “Daily Mail” ca sora vitrega a lui Meghan, Samantha Grant, scrie o carte despre cum a fost perioada in care a crescut cu actuala iubita a Printului William.

Markle a fost, de asemenea, tinta abuzurilor media din cauza rasei sale, iar de atunci, actrita a vorbit despre cum discriminarea rasiala i-a afectat cariera si ca a constatat de multe ori ca nuanta pielii si pistruii ei au fost modificati in fotografii.

Text: Teona Tomoioga

Foto: Arhiva Revistei ELLE