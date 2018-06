Tenisul mare te pedepsește dacă faci copii: cazul Serena Williams

Serena Williams s-a întors deja de ceva timp din concediul de maternitate pe care i l-au impus sarcina și nașterea fiicei sale, Alexis Olympia. Înainte de asta, ajunsese la un nivel care e aproape de nedezbătut. Multitudinea de Grand Slam-uri cucerite, stilul de joc, victoriile pe bandă rulantă atât la simplu, cât și la dublu, au transformat-o într-un fel de campioană absolută a jocului. Mai sunt acolo două-trei recorduri care o despart de puține dintre înaintașele sale, dar per ansamblu aproape toată lumea pare să fie de acord că este cea mai bună tenismenă a tuturor timpurilor. Dovadă pentru asta stă și faptul că a câștigat ultimul său trofeu de Grand Slam, Australian Open, pe când era deja însărcinată.

Ei bine, de ceva timp Serena încearcă să se întoarcă în circuit. Dar pentru că a lipsit mai bine de 10 luni, circuitul nu o vrea la fel de tare înapoi. Asta a însemnat, spre exemplu, faptul că, la Roland Garros, Serena Williams nu a fost cap de serie, ceea ce a condus la meciuri dificile pentru ea încă din primele tururi, lucru care nu li se întâmplă jucătoarelor aflate pe primele poziții. Și ceea ce nu s-ar fi întâmplat dacă Serena ar fi fost “seed”, un concept pe care tocmai cazul Serena Williams îl aduce din nou la lumină. Iar cazul se reia acum, în pragul turneului de la Wimbledon.

Despre ce este vorba?

Oficialii de la Wimbledon își pun problema dacă Serena Williams, clasată azi pe locul 183 în clasamentul WTA, ar trebui să fie printre cei 32 de capi de serie ai turneului. Aceste 32 de locuri sunt stabilite în urma punctelor din clasament în mod normal, după o formulă. Dacă un jucător a lipsit mai multă vreme din circuit din cauza unei accidentări sau a unei sarcini, atunci el își protejează provizoriu doar ranking-ul (locul în clasament), și are dreptul să participe cu acest ranking protejat la 8 turnee (dintre care două Premier Mandatory și două Grand Slam-uri), dar nu are dreptul să fie “seeded”, ceea ce înseamnă că poate să ajungă să joace din primul tur cu un oponent extrem de puternic.

Decizia pe care trebuie să o ia cei de la Wimbledon, în acest caz, este foarte delicată, pentru că includerea Serenei (care a câștigat acest turneu în 7 rânduri) între “seeds” ar dezavantaja alte jucătoare. În același timp, neincluderea ei ar pune-o pe ea într-o situație dezavantajoasă (și ar anula faptul că a părăsit circuitul când se afla pe locul 1 în lume). Iar acesta este genul acela de regulă pe care trebuie să o impună WTA, autoritatea care guvernează tenisul feminin și ar putea să impună turneelor astfel de decizii.

John McEnroe, celebrul tenismen și auto-intitulat “comisar al tenisului”, o susține pe Serena Williams în acest caz și spune că ea ar trebui să se afle printre capii de serie. Tot în favoarea Serenei s-au pronunțat și Simona Halep sau Maria Sharapova. În vreme ce Viktoria Azarenka, și ea aflată la un moment dat într-o situație similară, spune că povestea este cu două tăișuri.

Și este adevărat. Sportul este o chestiune competitivă. Iar includerea unei jucătoare venite după o perioadă de pauză (fie că este vorba despre o sarcină, fie de o accidentare) între capii de serie ar exclude o altă jucătoare dintre ei.

Pe de altă parte, așa cum concediul de maternitate nu îți spune că, dacă ai plecat de la muncă din poziția de CEO, nu te vei întoarce ca junior, nici o competiție precum este cea din tenisul mare nu ar trebui să pedepsească femeile care fac copii. Este și părerea președintei Asociației Americane de Tenis, care a declarat pentru The New York Times, după anunțul că Serena va fi cap de serie la US Open, că nimeni nu ar trebui să fie “penalizat” pentru că își face o familie.

