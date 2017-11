Taylor Swift si-a lansat noul album, „Reputation”, insa fanii au inceput sa lanseze noi ipoteze despre viata acesteia de cand ea a postat imaginea cu toate melodiile.

Zvonurile nu par sa se opreasca in ultimul timp cand vine vorba de artista, insa acum fanii au lansat o noua ipoteza: Taylor Swift s-a logodit, iar ceea ce ii face pe fani sa creada acest lucru este melodia „New Year’s Day”.

Marti, Taylor Swift a publicat playlist-ul noului album, „Reputation”. Pe langa „Look What You Made Me Do” si „Call It How You Want”, albumul include alte 13 piese. Desi poate pentru unele persoane toate aceste titluri nu inseamna nimic, pentru fanii lui Taylor totul are o insemnatate aparte.

3 days until #reputation A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Nov 7, 2017 at 6:52pm PST

Astfel, acestia au ajuns la concluzia ca „New Year’s Day” este despre logodna lui Taylor Swift cu Joe Alwyn. Titlul nu ar indica deloc ca este vorba despre acest lucru (in cel mai rau caz poate fi o aluzie la zvonul potrivit caruia ea si Harry Styles s-au despartit in acea zi in 2012), insa fanii sunt convinsi ca acesta va fi anuntul artistei.

Totodata, se pare ca aceasta melodie i-a facut pe toti sa planga la evenimentul secret, unde fanii artistei au putut asculta live tot albumul cu o luna inainte de lansare. Potrivit acestora, melodia pare a fi perfecta pentru o nunta.

Inside the reputation Secret Sessions – part 1. Link in bio. A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Nov 7, 2017 at 5:42am PST

Taylor is engaged. Joe proposed on #Newyearsday Already crying & it’s just a theory I️ came up with 😭😂 @taylorswift13 — Kristen Knutson (@LawandLilly) November 8, 2017

I have zero insider information but I feel like #NewYearsDay is about @taylorswift13 being engaged or something I’m sweating — falalala paula 🎄 (@paula_brooke) November 8, 2017

If track 15 is where Taylor sings about getting engaged, I will freaking cry puddles of happy tears!!!! @taylorswift13 #REPUTATION — Ely Belly 🐍❤️ (@swiftie_1990) November 7, 2017

What if we find out on track 15 that @taylorswift13 IS ENGAGED?! (And that’s why everyone cried??) — Swift•ish (@SwiftishPodcast) November 6, 2017

