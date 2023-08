Surpriză pentru fanii emisiunii „Bravo, ai stil!”. Ce se va întâmpla în marea finală

Show-ul „Bravo, ai stil!” a revenit din data de 2 aprilie cu cel de-al optulea sezon pe micile ecrane, pe un nou post TV, Kanal D2. Ulterior, show-ul „Bravo, ai stil!”, moderat de Ilinca Vandici, s-a mutat începând cu data de 12 iulie pe Kanal D. Astfel, fanii emisiunii își pot urmări concurentele preferate în continuare la Kanal D și iau parte de miercuri până vineri la un show spectaculos.

Ilinca Vandici, gazda show-ului, alături de cei trei jurați, Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Alexandru Abagiu, își mențin rolul de mentori pentru o nouă generație de concurente „Bravo, ai stil!”, la Kanal D. Aceștia îndeamnă audiența să continue să urmărească progresul participantelor în cel mai urmărit show de stil.

Emisiunea „Bravo, ai stil!” este considerată un adevărat fenomen pentru publicul din România. Pe parcursul sezoanelor, concurentele, fie că a fost vorba de persoane necunoscute sau de celebrități din showbiz-ul autohton, au arătat în fața juraților prin intermediul ținutelor, momentelor pregătite pentru galele tematice, stilului și personalităților efervescente faptul că își merită locul în competiție și că vor să câștige premiul cel mare.

Fanii emisiunii vor fi cu siguranță întristați de aflarea veștii că show-ul se apropie de final și mai sunt puține ediții de filmat și de difuzat până la marea finală. Potrivit regulamentului, marea câștigătoare se va bucura de prestigiosul titlu de „Cea mai stilată femeie din România” si va intra în posesia unui premiu de 100.000 de lei.

Marea Finala „Bravo, ai stil!” va fi transmisă în direct la Kanal D, iar puterea de a decide cine va fi marea învingătoare a sezonului opt se va afla în mâinile publicului. Prin intermediul voturilor lor, telespectatorii vor desemna câștigătoarea, care va pleca acasă cu marele premiu. Momentan nu a fost anunțată data la care va avea loc marea finală, însă unele surse din presa mondenă susțin că acesta ar fi ultimul sezon al show-ului.

Recent, s-a desfășurat Gala Capital Top 100 Femei de Succes, în cadrul căreia Ilinca Vandici a fost distinsă cu un premiu. Vedeta a primit cu entuziasm trofeul pentru Performanță în Televiziune. După separarea de Andrei Neacșu, a strălucit la eveniment, ținând mândră trofeul în mână.

Ilinca Vandici a început cu energie sezonul 8 al emisiunii „Bravo, ai stil” și s-a reîntors în cabina sa, spațiul în care își regăsește liniștea în pauzele de filmare și unde se revigorează înainte de a apărea în fața camerei. De asemenea, prezentatoarea TV are și un obicei pe care îl pune în aplicare înainte de fiecare emisiune.

„Este locul meu, spațiul meu în care mă retrag un pic, îmi încarc bateriile. Aici mănânc, aici fac story-uri, aici fac fiting. Practic este o mică garsonieră (…) am și o cabină de duș și o chiuvetă, adică o mică garsonieră în care mă simt bine pentru că este energia mea aici, am fost atentă cu modalitatea în care am aranjat spațiul, tocmai pentru a reuși să mă folosesc de fiecare colțișor în parte și pentru a-mi crea un cadru perfect de relaxare, de tihnă. Îmi place întotdeauna să intru cu foarte multă energie în emisiune și atunci am nevoie de un pic de timp, de loc, de cadrul potrivit”, a mărturisit Ilinca Vandici, la „Bravo, ai stil! Backstage”.